استاندار فارس در مراسم روز دانشجو:

دانشجو باید صدای بیدار جامعه باشد/فشار سیاسی نباید استقلال دانشگاه را مخدوش کند

دانشجو باید صدای بیدار جامعه باشد/فشار سیاسی نباید استقلال دانشگاه را مخدوش کند
استاندار فارس گفت: توجه به دانشجو، شنیدن سخنان و مسائل آنان و پرداختن به دغدغه‌های دانشگاهیان از وظایف جدی مدیریت استان است.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری امروز ۱۶ آذر در مراسم روز دانشجو  که با  حضور دانشجویان، اساتید، رؤسای دانشگاه‌ها و مسئولان استان برگزار شد با اشاره به جایگاه روز ۱۶ آذر گفت: این روز یادآور رشادت، شجاعت، استبدادستیزی و استکبارستیزی است؛ آن هم توسط قشری که این مسیر را از سر علم و آگاهی انتخاب کرده است.

امیری با مرور پیشینه جنبش دانشجویی از سال ۱۳۳۲ تاکنون، یادآور شد که بخش قابل توجهی از یاران امام خمینی و روحانیون مبارز از میان دانشجویان بوده‌اند و تشکل‌های دانشجویی در دهه ۵۰ پشتوانه قابل اعتمادی برای نهضت انقلاب اسلامی محسوب می‌شدند.

وی به نقش دانشجویان در پیروزی انقلاب، وقایع سال ۵۷، شکل‌گیری سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و حضور گسترده دانشجویان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: هسته‌های اولیه بسیاری از نهادهای انقلابی توسط دانشجویان شکل گرفت.

استاندار فارس به دستاوردهای علمی پس از انقلاب نیز پرداخت و گفت که بسیاری از پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های پزشکی، مهندسی رزمی، صنایع دفاعی و نوآوری‌های مهم، محصول تلاش دانشجویان بوده است؛ از جمله ساخت پل خیبر در دوران دفاع مقدس و توسعه صنایع پیشرفته نظامی که امروز کشور به آن افتخار می‌کند.

وی تصریح کرد: در طول چهل‌وشش سال گذشته، هرگاه شرایط اقتضا کرده، دانشجویان به وظیفه خود عمل کرده‌اند و امروز نیز کشور با مشکلاتی مواجه است که دانشجو باید برای حل آن‌ها راهکار ارائه دهد.

امیری با اشاره به شفافیت دولت چهاردهم گفت که رئیس‌جمهور شجاعت به خرج داده و مشکلات واقعی کشور از جمله ناترازی برق، آب و گاز را آشکارا با مردم در میان گذاشته است؛ زیرا تا زمانی که مشکلات پذیرفته نشوند، قابل حل نیستند.

استاندار فارس تأکید کرد: همان‌گونه که دانشجویان در گذشته در کنار انقلاب بوده‌اند، امروز نیز باید فعال، پرسشگر و پویا باشند و راه‌حل‌های علمی ارائه دهند.

وی با ابراز تأسف از اینکه سال گذشته به دلیل مشغله شدید نتوانسته در دانشگاه حضور یابد، از دانشجویانی که گلایه داشتند عذرخواهی کرد و افزود: حضور در دانشگاه برای او همواره مایه انرژی بوده است.

امیری از مسئولان استان خواست برنامه‌ریزی کنند تا حداقل ماهی یک‌بار جلساتی با نمایندگان دانشجویان برگزار شود تا پل ارتباطی میان قشر دانشجو و مدیریت استان برقرار باشد.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود درباره مشکلات خوابگاه‌ها، بودجه دانشگاه‌ها، فرسودگی تجهیزات، گرانی و فشارهای معیشتی دانشجویان گفت: این مسائل را از نزدیک مشاهده کرده و تلاش شده با وجود محدودیت منابع ناشی از تحریم‌ها، اعتبارات لازم تأمین شود.

وی افزود: بودجه استان فارس طی یک سال گذشته از سه استان آخر کشور به سه استان اول ارتقاء یافته و بخش مهمی از این افزایش مربوط به آموزش عالی بوده است.

امیری همچنین به انتصاب زنان در مدیریت استان اشاره کرد و گفت: نخستین انتصاب او به‌عنوان استاندار، فرماندار زن بوده و تاکنون ۱۷۰ مدیر در سطوح مختلف منصوب شده‌اند که از ظرفیت زنان در مدیریت استان بهره گرفته شده است. از ظرفیت علمی زنان دانشگاهی نیز در کارگروه‌های تخصصی و جلسات کارشناسی استان استفاده شده است.

وی درباره استقلال دانشگاه‌ها نیز تصریح کرد: استانداری هیچ دخالتی در انتخاب رؤسا، رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه ندارد و انتخاب مدیران باید بر اساس شایستگی علمی باشد.فشار سیاسی نباید استقلال دانشگاه را مخدوش کند و مرجعیت علمی باید در دانشگاه حاکم باشد.

استاندار فارس با اشاره به برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر و رویدادهای بین‌المللی اخیر در استان گفت: این برنامه‌ها علاوه بر ارزش فرهنگی و هنری، یک دستاورد مهم برای دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی استان بوده است، به‌ویژه در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند ایران را منزوی کنند. او افزود که حضور ۲۰۰ شخصیت فرهنگی و علمی از کشورهای مختلف در این رویدادها، اعتبار تازه‌ای برای فارس و شیراز رقم زده است.

امیری همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای استان، دیدار با مسئولان کشورهای مختلف از جمله ازبکستان، حضور هیئت‌های اقتصادی در شیراز، ظرفیت‌های فرهنگی شهر و همکاری با وزارت خارجه سخن گفت.

او تأکید کرد: نگاه دولت و مدیریت استان بر مشارکت همه طیف‌های فکری است و توسعه استان در سایه تعامل و همدلی همه نیروها رقم می‌خورد.

انتهای پیام/
