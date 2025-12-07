به گزارش ایلنا از همدان، محمدعلی محمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات صمت از راه‌اندازی «غرفه گنجینه فرش‌های یکصدساله استان همدان» در بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف خبر داد و اظهار کرد: این غرفه با هدف معرفی اصالت، زیبایی و قدمت بیش از یک‌قرن فرش‌های نفیس این استان، در نمایشگاه تخصصی فرش دستباف همدان ایجاد شده است.

وی با تأکید بر اهمیت پاسداشت این میراث ارزشمند گفت: افتتاح غرفه فرش‌های ماندگار همدان اقدامی در راستای معرفی ظرفیت‌های بی‌بدیل استان و حمایت از فرش‌بافان و هنرمندان این حوزه است.

مدیرکل صمت استان همدان خاطرنشان کرد: حاج خانمی، لچک ترنج، میشن، بازوبندی، انجلاس، مهربان و بوبوک آباد، تاج آباد، عشوند، ماهی درهم و حسین آباد برخی از فرش‌های اصیل استان همدان هستند که در این غرفه گردآوری شده و آماده بازدید علاقه‌مندان به ویژه نسل جوان است.

وی عنوان کرد: تلاش کردیم تا با ایجاد این غرفه، اصالت و توانمندی‌های بی‌نظیر فرش همدان را در سطح ملی برجسته‌ کرده و مسیر جذب سرمایه‌گذاران و خریداران حرفه‌ای را هموار سازیم.

محمدی با بیان اینکه غرفه گنجینه فرش‌های یکصدساله استان همدان اکنون یکی از پربازدیدترین بخش‌های نمایشگاه تخصصی فرش دستباف همدان است افزود: این غرفه توجه علاقه‌مندان، فعالان بازار فرش و پژوهشگران حوزه صنایع‌دستی را به خود جلب کرده است.

