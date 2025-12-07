خبرگزاری کار ایران
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان:

غرفه گنجینه فرش‌های یکصدساله درهمدان راه اندازی شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان، از راه اندازی «غرفه گنجینه فرش‌های یکصدساله استان همدان» در بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، محمدعلی محمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات صمت از راه‌اندازی «غرفه گنجینه فرش‌های یکصدساله استان همدان» در بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف خبر داد و اظهار کرد: این غرفه با هدف معرفی اصالت، زیبایی و قدمت بیش از یک‌قرن فرش‌های نفیس این استان، در نمایشگاه تخصصی فرش دستباف همدان ایجاد شده است.

وی با تأکید بر اهمیت پاسداشت این میراث ارزشمند گفت: افتتاح غرفه فرش‌های ماندگار همدان اقدامی در راستای معرفی ظرفیت‌های بی‌بدیل استان و حمایت از فرش‌بافان و هنرمندان این حوزه است.

مدیرکل صمت استان همدان خاطرنشان کرد: حاج خانمی، لچک ترنج، میشن، بازوبندی، انجلاس، مهربان و بوبوک آباد، تاج آباد، عشوند، ماهی درهم و حسین آباد برخی از فرش‌های اصیل استان همدان هستند که در این غرفه گردآوری شده و آماده بازدید علاقه‌مندان به ویژه نسل جوان است.

وی عنوان کرد: تلاش کردیم تا با ایجاد این غرفه، اصالت و توانمندی‌های بی‌نظیر فرش همدان را در سطح ملی برجسته‌ کرده و مسیر جذب سرمایه‌گذاران و خریداران حرفه‌ای را هموار سازیم.

محمدی با بیان اینکه غرفه گنجینه فرش‌های یکصدساله استان همدان اکنون یکی از پربازدیدترین بخش‌های نمایشگاه تخصصی فرش دستباف همدان است افزود: این غرفه توجه علاقه‌مندان، فعالان بازار فرش و پژوهشگران حوزه صنایع‌دستی را به خود جلب کرده است.

