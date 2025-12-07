خبرگزاری کار ایران
بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان گلستان افتتاح شد

بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان گلستان در کارخانه نوآوری گرگان گشایش یافت و در مراسم افتتاحیه از پنج محصول فناورانه و دانش‌بنیان جدید تولیدشده توسط فناوران گلستانی برای نخستین بار رونمایی شد.

به گزارش ایلنای گلستان، بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان گلستان تا روز ۱۹ آذر ادامه دارد، آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دانش‌بنیان استان را در معرض دید عموم قرار داده و بازدید از آن برای همه علاقه‌مندان رایگان است. 

در حاشیه نمایشگاه، ۱۱ کارگاه آموزشی و پنل تخصصی با موضوعاتی از جمله آشنایی با فناوری هوش مصنوعی و آینده آن، فرآیند دانش‌بنیان شدن، کاربرد هوش مصنوعی در صنعت و خدمات، اعتبارسنجی ایده‌ها، اخلاق پژوهشی، ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع برگزار می‌شود. 

همچنین مشاوره‌های تخصصی رایگان در حوزه‌های دانش‌بنیانی، مالکیت فکری و معنوی، ثبت اختراع، ثبت شرکت و مسائل حقوقی به بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد. 

علاقه‌مندان می‌توانند تا روز چهارشنبه ۱۹ آذر، همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ در کارخانه نوآوری گرگان از این نمایشگاه دیدن کنند.

