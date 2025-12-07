مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان:
۱۱۸ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات رونق تولید معرفی شدند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از معرفی ۱۱۸ واحد صنعتی استان برای دریافت تسهیلات رونق تولید خبر داد و گفت: باید منابع مالی و بانکی به سمت اقتصاد مولد سوق یابد.
به گزارش ایلنا از رشت، تیمور پورحیدری در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در محل استانداری گیلان برگزار شد اظهار کرد: در سال جاری ۱۱۸ واحد صنعتی گیلان برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانکهای استان معرفی شدهاند.
وی با بیان اینکه این واحدها از ابتدای سال در قالب رونق تولید مبلغ ۲۰ میلیارد ۸۳۸ تسهیلات میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شدهاند گفت: این تسهیلات با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی برای خرید مواد اولیه و افزایش ظرفیت تولید اعطا میشود.
تیمور پورحیدری در گزارش خود در کارگروه تسهیل و رفع موانع به تسهیلات اعطایی در قالب تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: این تسهیلات که با تأخیر توسط بانکهای صنعت و معدن، ملت و توسعه تعاون به میزان ۲ میلیارد و ۸۳ میلیون ریال برای سرمایه ثابت و در گردش پرداخت شد.