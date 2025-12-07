به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دیدار مسئولان استانی و شهرستانی با اهالی محله طرزیلوی ارومیه در مسجد محمدرسول‌الله، دانش اسمعیلی عضو هیئت اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی، به طرح مجموعه‌ای از مشکلات و دغدغه‌های مردم این منطقه پرداخت و خواستار رسیدگی جدی دستگاه‌های مسئول به وضعیت خدمات‌رسانی و شرایط اقتصادی ساکنان شد.

اسمعیلی با اشاره به نابسامانی‌های موجود در حوزه خدمات شهری و عمرانی گفت: مردم طرزیلو همچنان با مسائل ابتدایی در زمینه ارائه خدمات و اجرای پروژه‌های عمرانی مواجه هستند. مسئولیت‌پذیری در انجام وظایف امری ضروری است و این موارد از مصادیق حق‌الناس به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه محله طرزیلو در گذشته با انحصارطلبی مدیریتی روبه‌رو بوده است، افزود: با وجود این سابقه، این محله افتخار دارد که دو نفر از نمایندگان کنونی شهرستان ارومیه از اهالی همین منطقه هستند.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی ساکنان اظهار کرد: ۷۰ درصد جمعیت طرزیلو کارگران ساختمانی هستند که با زحمت فراوان فرزندان خود را در مسیر تحصیل حمایت می‌کنند، اما متأسفانه شرایط اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای است که این تلاش‌ها منجر به دستیابی نسل بعد به موقعیت‌های بهتر نمی‌شود.

وی همچنین نسبت به افزایش فاصله طبقاتی در منطقه هشدار داد و از مسئولان خواست رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند.

اسمعیلی با انتقاد از وضعیت بلاتکلیف شهرک وحدت (طرزیلو) گفت: این منطقه نه به عنوان شهر شناخته می‌شود و نه به عنوان روستا، و همین وضعیت سبب شده از خدمات شهری به‌طور کامل بهره‌مند نشود. در حالی‌ که عوارض شهرداری از اهالی دریافت می‌شود، سطح خدمات ارائه‌شده بسیار ناچیز است.

وی با بیان نارضایتی شدید ساکنان از شرایط موجود تأکید کرد: اگر این منطقه شهرک محسوب می‌شود، باید از امکانات و اعتبارات لازم همانند سایر مناطق شهری برخوردار باشد. ادامه این بلاتکلیفی تنها موجب افزایش محرومیت خواهد شد.

اسمعیلی در پایان بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط زندگی مردم طرزیلو تأکید کرد و گفت: امیدواریم با بهره‌گیری درست از پتانسیل‌های منطقه، وضعیت اقتصادی و اجتماعی اهالی به شکل قابل توجهی ارتقا یابد.

