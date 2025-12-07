مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان:
وقوع یکی از بیسابقهترین خشکسالیهای نیمقرن اخیر در همدان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان از وقوع یکی از بیسابقهترین خشکسالیهای نیمقرن اخیر در استان خبر داد و گفت: امسال نسبت به سال گذشته ۹۵ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۹۸ درصد کاهش بارندگی داشتهایم.
به گزارش ایلنا از همدان، رضا اخلاصمند روز یکشنبه در شصتوچهارمین جلسه سازگاری با کمآبی استان، وضعیت منابع آبی همدان را بحرانی توصیف کرد و افزود: در ۷۵ روز گذشته متوسط بارندگی استان تنها ۲ میلیمتر بوده، در حالیکه این رقم در دوره بلندمدت ۸۱ میلی متر و در سال گذشته ۵۱ میلیمتر گزارش شده است.
وی اظهار کرد: کاهش ۹۵ درصدی بارش نسبت به سال گذشته و افت ذخیره سد اکباتان به ۱۰ میلیون مترمکعب، آینده تامین آب شرب همدان را با چالش جدی روبهرو کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان گفت: تا این زمان باید بیش از ۲۰ درصد از بارشهای سال آبی جدید تامین میشد، اما بارش ناچیز اخیر نشان میدهد کسری پاییز جبرانناپذیر است.
اخلاصمند افزود: کاهش شدید بارشها باعث کاهش روانآب رودخانهها و کاهش ذخیره سد اکباتان به حدود ۱۰ میلیون مترمکعب شده است و در حال حاضر منبع جدیدی برای تامین آب شرب وجود ندارد و تنها راهکار مدیریت مصرف است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان ادامه داد: در چنین روزی سال گذشته ورودی روانآب به مخزن سد اکباتان بیش از ۳۰۰ لیتر در ثانیه بود، اما امروز به کمتر از ۱۲۰ لیتر در ثانیه رسیده است.
اخلاصمند، شرایط سد سرابی را نیز شکننده برشمرد و گفت: نمیتوان در تولید محصولات کشاورزی پرآبطلب در کشور پیشتاز بود و همزمان با بحران آب شرب مواجه نشد.
وی از انسداد ۳۱۲ حلقه چاه غیرمجاز از ابتدای سال آبی جاری و صرفهجویی چهار میلیون مترمکعب آب در استان خبر داد و اظهار کرد: برای کنترل برداشت از منابع زیرزمینی ۳۵۷ دستگاه کنتور نیز بر روی چاههای مجاز نصب شده است.
وی هشدار داد: مدیریت مصرف امروز، بسیار بهتر از تجربه قطعی آب در آینده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان نیز در این نشست، اولویت شماره یک استان همدان را تامین آب شرب اعلام و تصریح کرد: یخ آب و موارد مشابه در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد و با کسانی که بندهای بالا دست سدهای را تخریب و اختلال در ورودی روان آب به مخازن سدها کنند، به شدت برخورد خواهد شد.
امیر رضا یوسفیان، سد اکباتان را ذخیره استراتژیک تامین آب شرب شهر همدان دانست و افزود: بر اساس دستورالعمل وزارت نیرو تراز سد اکباتان نباید به کمتر از ۱۵ میلیون متر مکعب برسد، در حالی که حجم مخزن سد امروز به علت مصرف به ۱۰ میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: آب رودخانه ها در فصول غیر زارعی باید به مصرف شرب استان برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان افزود: با توجه به کاهش شدید بارش ها، جلسات شورای سازگاری با کم آبی، هر هفته برگزار و تصمیمات با توجه به دستور کار جلسه اخذ شود.
یوسفیان ضمن درخواست پیگیری اعتبارات مورد نیاز حفر و تجهیز چاه های پدافندی در اسرع وقت گفت: امیدوارم در روزهای آتی شاهد بارش های خوبی باشیم هر چند کاهش بارش های پاییز، قابل جبران نیست.
وی افزود: با تخصیص اعتبار، باید بندهای بالادست سد مکانیزه شود تا مانع دستکاری بندها در بالا دست باشیم.
فرهاد بختیاری فر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب همدان نیز با بیان اینکه انشعاب ۱۰۰ مشترک بد مصرف قطع شده است اظهار کرد: به سه هزار مشترک بد مصرف اخطاریه قطع داده شده و در صورت تداوم مصرف انشعاب آب این مشترکان قطع خواهد شد.