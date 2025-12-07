مدیرکل هواشناسی استان خبر داد؛
فعالیت سامانه بارشی سرد و بارشهای پراکنده روزهای آینده در لرستان
مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: سامانه بارشی سرد و بارشهای پراکنده روزهای آینده در این استان فعال میشود.
به گزارش ایلنا، بهروز مرادپور روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه در گفت و گو خبرنگاران با اعلام هشدار هواشناسی سطح نارنجی اظهار کرد: از بعدازظهر سه شنبه تا بامداد پنجشنبه در اغلب نقاط استان سامانه بارشی تقویت میشود.
وی افزود: بارش باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، صاعقه، وزش باد شدید از مخاطرات این سامانه است و ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها، بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی، انسداد برخی نقاط، مخاطرات ناشی از وزش باد شدید قابل انتظار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی و طبیعت گردی، تردد نکردن و توقف در حاشیه مسیلها و رودخانهها و خشکه رودها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، مجهز بودن خودروها به سوخت و تجهیزات زمستانی هنگام تردد در محورهای ارتباطی، آمادگی نیروهای امدادی و راهداری و شهرداریها، تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانهها توصیه میشود.