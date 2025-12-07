خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای 11 نمایش سالنی وخیابانی در دومین روز جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان

اجرای 11 نمایش سالنی وخیابانی در دومین روز جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
کد خبر : 1723999
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با دومین روز سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، امروز /یکشنبه/ ۱۱ نمایش صحنه‌ای و خیابانی در همدان اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا از همدان، امروز پلاتو استاد عبادی مجتمع فرهنگی، هنری بوعلی در سه سانس ۱۰، ۱۶ و ۱۸ میزبان نمایش «لمس» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا تاجیک از تهران به مدت ۷۰ دقیقه است.

نمایش «پینوکیو» به نویسندگی سوآرنگو با ترجمه و کارگردانی داود زارع از تهران به مدت ۷۰ دقیقه در سه سانس ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی به روی صحنه می‌رود.

«پیتزا قرمه‌سبزی» به نویسندگی امیر مشهدی‌عباس و کارگردانی رضا روان به مدت ۵۰ دقیقه در سه سانس ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در تالار فجر اجرا می‌شود.

در دومین روز از جشنواره، پلاتو عین‌القضات در سه سانس ۱۰، ۱۶ و ۱۸ میزبان اجرای نمایش «لافکادیو» نوشته فاطمه عزیری و کارگردانی علی شکاری از یزد به مدت ۸۰ دقیقه است.

نمایش‌های «قیافه‌های بامزه» نوشته شیما لطیفی و کارگردانی حدیث صابری از قم به مدت ۲۵ دقیقه و «از دانه تا نان» به نویسندگی حامد ترابی و کارگردانی فاطمه جلیلی‌معز از همدان به مدت ۳۰ دقیقه در ۲ سانس ۱۰ و ۱۱ در مهدهای کودک و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شوند.

امروز در بخش خیابانی نیز نمایش «آرزوهای قشنگ» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا رضایی‌مجد از همدان ساعت ۱۱ به مدت ۲۵ دقیقه در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۵ در میدان مرکزی شهر اجرا می‌شود.

«شب اسرارآمیز ستاره» کاری از مهدی حبیبی از ملایر به مدت ۳۵ دقیقه ساعت ۱۲ در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۶ در میدان مرکزی شهر میزبان علاقه مندان است‌.

همچنین دوستداران نمایش خیابانی می‌توانند «شهر قصه‌ها» به کارگردانی وریا فلاحی را به مدت ۳۰ دقیقه ساعت۱۳ در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۷ در میدان مرکزی شهر تماشا کنند.

نمایش «کبوتر صلح» کاری از ناصر میاحی به مدت ۲۰ دقیقه ساعت ۱۵ در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۱ در میدان مرکزی شهر اجرا می‌شود.

«دردسرهای صمندرک» به کارگردانی مسعود کردی به مدت ۳۵ دقیقه ساعت ۱۶ در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۲ در میدان مرکزی شهر میزبان علاقه مندان است.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری تا ۲۰ آذرماه جاری با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در استان همدان در حال برگزاری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا