اجرای 11 نمایش سالنی وخیابانی در دومین روز جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
همزمان با دومین روز سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان، امروز /یکشنبه/ ۱۱ نمایش صحنهای و خیابانی در همدان اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از همدان، امروز پلاتو استاد عبادی مجتمع فرهنگی، هنری بوعلی در سه سانس ۱۰، ۱۶ و ۱۸ میزبان نمایش «لمس» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا تاجیک از تهران به مدت ۷۰ دقیقه است.
نمایش «پینوکیو» به نویسندگی سوآرنگو با ترجمه و کارگردانی داود زارع از تهران به مدت ۷۰ دقیقه در سه سانس ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی به روی صحنه میرود.
«پیتزا قرمهسبزی» به نویسندگی امیر مشهدیعباس و کارگردانی رضا روان به مدت ۵۰ دقیقه در سه سانس ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در تالار فجر اجرا میشود.
در دومین روز از جشنواره، پلاتو عینالقضات در سه سانس ۱۰، ۱۶ و ۱۸ میزبان اجرای نمایش «لافکادیو» نوشته فاطمه عزیری و کارگردانی علی شکاری از یزد به مدت ۸۰ دقیقه است.
نمایشهای «قیافههای بامزه» نوشته شیما لطیفی و کارگردانی حدیث صابری از قم به مدت ۲۵ دقیقه و «از دانه تا نان» به نویسندگی حامد ترابی و کارگردانی فاطمه جلیلیمعز از همدان به مدت ۳۰ دقیقه در ۲ سانس ۱۰ و ۱۱ در مهدهای کودک و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا میشوند.
امروز در بخش خیابانی نیز نمایش «آرزوهای قشنگ» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا رضاییمجد از همدان ساعت ۱۱ به مدت ۲۵ دقیقه در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۵ در میدان مرکزی شهر اجرا میشود.
«شب اسرارآمیز ستاره» کاری از مهدی حبیبی از ملایر به مدت ۳۵ دقیقه ساعت ۱۲ در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۶ در میدان مرکزی شهر میزبان علاقه مندان است.
همچنین دوستداران نمایش خیابانی میتوانند «شهر قصهها» به کارگردانی وریا فلاحی را به مدت ۳۰ دقیقه ساعت۱۳ در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۷ در میدان مرکزی شهر تماشا کنند.
نمایش «کبوتر صلح» کاری از ناصر میاحی به مدت ۲۰ دقیقه ساعت ۱۵ در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۱ در میدان مرکزی شهر اجرا میشود.
«دردسرهای صمندرک» به کارگردانی مسعود کردی به مدت ۳۵ دقیقه ساعت ۱۶ در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۲ در میدان مرکزی شهر میزبان علاقه مندان است.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری تا ۲۰ آذرماه جاری با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در استان همدان در حال برگزاری است.