شهرکرد سردترین مرکز استان در کشور شد
مدیرکل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: در شبانه روز گذشته شهرکرد با منفی ۹ در جه سانتی گراد سردترین مرکز استان در کشور شناخته شد.

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: با توجه به نقشه های هواشناسی از روز دوشنبه سامانه بارشی وارد استان می شود و بارش استان را فرا می گیرد.

وی افزود: وزش باد، بارش باران و برف و همچنین وقوع مه در سطح استان دوراز انتظار نیست.

نوروزی بیان کرد: سامانه بارشی تا روز چهارشنبه در استان پایدار است.

مدیرکل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: در شبانه روز گذشته شهرکرد با ۹ درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان و سرخون و بازفت با ۲۰ درجه سانتی گراد گرم‌ترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.

 

