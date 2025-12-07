شهرکرد سردترین مرکز استان در کشور شد

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: با توجه به نقشه های هواشناسی از روز دوشنبه سامانه بارشی وارد استان می شود و بارش استان را فرا می گیرد.

وی افزود: وزش باد، بارش باران و برف و همچنین وقوع مه در سطح استان دوراز انتظار نیست.

نوروزی بیان کرد: سامانه بارشی تا روز چهارشنبه در استان پایدار است.

مدیرکل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: در شبانه روز گذشته شهرکرد با ۹ درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان و سرخون و بازفت با ۲۰ درجه سانتی گراد گرم‌ترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.

