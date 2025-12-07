خبرگزاری کار ایران
کاروانسرای تاریخی کنار سیاه فیروزآباد تملک می‌شود

کاروانسرای تاریخی کنار سیاه فیروزآباد تملک می‌شود
سرپرست اداره حقوقی واملاک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از تملک رسمی کاروانسرای تاریخی کنار سیاه در شهرستان فیروزآباد خبر داد.

  به گزارش ایلنا، داریوش اسدی در تشریح این خبر مهم گفت: این اثر ارزشمند که پیشتر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده بود، اکنون پس از فرآیندی حقوقی طولانی، به مالکیت این وزارتخانه درآمده و راه برای مرمت و بهره‌برداری گردشگری آن هموار شده است.

سرپرست اداره حقوقی ،املاک و افزود:با پیگیری‌های مستمر حقوقی و همکاری‌های بین‌دستگاهی موفق به انتقال سند مالکیت کاروانسرای کنار سیاه به نام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شدیم.

مشاورمدیرکل میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به پیشینه این بنا افزود: این کاروانسرا که در سال ۱۳۸۸ به شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت، دارای عرصه، اعیان و حریم به مساحت کلی ۲۶ هزار مترمربع است. پیش از این، سند آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت که با انتقال آن، شاهد تحولی بزرگ در حفاظت از این اثر خواهیم بود.

اسدی برنامه‌های آینده برای این مجموعه را تشریح کرد و گفت: در گام بعدی، با هدف ایجاد یک مرکز گردشگری و تفریحی استاندارد، نسبت به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی متعهد اقدام خواهیم کرد. این کاروانسرا پس از مرمت تخصصی و بازسازی پایه، به یکی از قطب‌های جذب توریست در منطقه جنوب فارس تبدیل خواهد شد.

وی در پایان ارزش این اقدام را نه تنها در تملک یک ملک، بلکه در تعهد به حفظ هویت تاریخی دانست و تصریح کرد: با تملک این آثار، از فرسودگی و تخریب آن‌ها جلوگیری کرده و زمینه را برای احیا و معرفی معماری گذشته به نسل‌های آینده فراهم می‌سازیم.

