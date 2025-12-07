خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث‌فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

جرقه‌ای برای رونق؛ تسهیلات قرض‌الحسنه در راه گردشگری و صنایع‌دستی

جرقه‌ای برای رونق؛ تسهیلات قرض‌الحسنه در راه گردشگری و صنایع‌دستی
کد خبر : 1723909
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری از آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی قرض‌الحسنه به فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی بر اساس تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا جیلان صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از سوی معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی از محل منابع قرض‌الحسنه این تبصره آغاز شد. 

وی هدف از ارائه این تسهیلات را «حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، واحدهای تولیدی صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال پایدار» عنوان کرد.

جیلان تصریح کرد: متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات می توانندبا در نظر گرفتن اولویت‌ها و محدودیت‌های اعلام شده در دستورالعمل، برای ارائه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر به معاونت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری و معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان یا ادارات میراث‌فرهنگی در شهرستان‌ها مراجعه کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد:اولویت‌های پرداخت تسهیلات به زنان سرپرست خانواده فعال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، پروژه‌های مستقر در نواحی روستایی و عشایری (با اولویت مناطق محروم)، متقاضیان دارای مجوز از رسته‌های مختلف صنایع‌دستی و گردشگری، پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد، صنایع‌دستی بومی و منطقه‌ای، شبکه‌های تولیدی، بازرگانی و صنایع‌دستی، بوم‌گردی‌های مجهز به کارگاه‌های صنایع‌دستی و تولید زنده است. 

وی گفت: همچنین محدودیت‌های پرداخت شامل پرداخت بیمه تأمین‌اجتماعی شاغلان در تأسیسات گردشگری و یا کارگاه‌های صنایع‌دستی، عدم پذیرش بیمه روستایی و عشایری، لزوم رعایت سرانه تعهد اشتغال (هر دو میلیارد ریال الزام ایجاد یک نفر اشتغال)، محدودیت‌های شبکه بانکی مانند (بدهی‌های معوق، کارمند بودن، میانگین حساب) است. 

جیلان سقف پرداخت تسهیلات در طرح‌های کارفرمایی را ۵۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۴ درصد و مدت باز پرداخت  حداکثر ۶۰ ماه عنوان کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری این تسهیلات را گامی مهم در حمایت از فعالان صنایع‌دستی و گردشگری دانست و تأکید کرد پرداخت این تسهیلات زمینه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار فراهم می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا