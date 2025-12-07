به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا جیلان صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از سوی معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی از محل منابع قرض‌الحسنه این تبصره آغاز شد.

وی هدف از ارائه این تسهیلات را «حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، واحدهای تولیدی صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال پایدار» عنوان کرد.

جیلان تصریح کرد: متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات می توانندبا در نظر گرفتن اولویت‌ها و محدودیت‌های اعلام شده در دستورالعمل، برای ارائه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر به معاونت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری و معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان یا ادارات میراث‌فرهنگی در شهرستان‌ها مراجعه کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد:اولویت‌های پرداخت تسهیلات به زنان سرپرست خانواده فعال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، پروژه‌های مستقر در نواحی روستایی و عشایری (با اولویت مناطق محروم)، متقاضیان دارای مجوز از رسته‌های مختلف صنایع‌دستی و گردشگری، پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد، صنایع‌دستی بومی و منطقه‌ای، شبکه‌های تولیدی، بازرگانی و صنایع‌دستی، بوم‌گردی‌های مجهز به کارگاه‌های صنایع‌دستی و تولید زنده است.

وی گفت: همچنین محدودیت‌های پرداخت شامل پرداخت بیمه تأمین‌اجتماعی شاغلان در تأسیسات گردشگری و یا کارگاه‌های صنایع‌دستی، عدم پذیرش بیمه روستایی و عشایری، لزوم رعایت سرانه تعهد اشتغال (هر دو میلیارد ریال الزام ایجاد یک نفر اشتغال)، محدودیت‌های شبکه بانکی مانند (بدهی‌های معوق، کارمند بودن، میانگین حساب) است.

جیلان سقف پرداخت تسهیلات در طرح‌های کارفرمایی را ۵۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۴ درصد و مدت باز پرداخت حداکثر ۶۰ ماه عنوان کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری این تسهیلات را گامی مهم در حمایت از فعالان صنایع‌دستی و گردشگری دانست و تأکید کرد پرداخت این تسهیلات زمینه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار فراهم می‌کند.

انتهای پیام/