مجوز دو «شرکت /دفتر» خدمات مسافرتی در خوزستان ابطال شد
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان اعلام کرد: مجوز فعالیت دو «شرکت/دفتر» خدمات مسافرتی و گردشگری در اهواز و دزفول از سوی این اداره کل ابطال شد.
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان ادامه داد: بر این اساس، مجوز فعالیت دفاتر شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری «شایگان پرواز خوزستان» و «میچکاگشت» به دلیل عدم رفع نواقص و وجود تخلفات آییننامهای، به استناد آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی هوایی، گردشگری و زیارتی کشور مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۰ مصوب هیأت محترم وزیران، ابطال شده است.
قریب با اشاره به اینکه رعایت نکردن مقررات و آییننامههای قانونی علت اصلی این ابطالها بوده است، افزود: عمده مواردی که موجب لغو مجوز فعالیت بند (ب) این «شرکتها/دفاتر» شده، شامل تعطیلی محل فعالیت دفتر شرکت به مدت بیش از سه سال بدون هماهنگی، تمدید نکردن پروانه بهرهبرداری بند (ب)، ارائه ندادن گزارش عملکرد ماهانه، ثبت نکردن اطلاعات دفتر/شرکت در سامانه جامع دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری (سادرا) بوده است.
وی خاطرنشان کرد: پس از لغو مجوز فعالیت این «دفاتر/شرکتها»، هرگونه اقدام در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرتهای گروهی داخلی و خارجی، رزرو مکان و ارائه هر نوع خدمات ایرانگردی و جهانگردی غیرقانونی و تخلف محسوب میشود.
او ادامه داد: این «شرکتها/دفاتر» از تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ شرایط قانونی لازم برای احراز و ادامه فعالیت در حوزه مجوز بند (ب) را از دست دادهاند و موظفاند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ مذکور، نسبت به تحویل اصل آخرین پروانه بهرهبرداری بند (ب) و جمعآوری آثار و علائم فعالیت در این حوزه اقدام کنند.
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان همچنین از شهروندان خواست در صورت داشتن شکایت یا نارضایتی نسبت به دفاتر یا شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری استان، از طریق شماره تلفن ۳۵۵۳۰۳۸۷ یا بهصورت حضوری و مکتوب، شکایت خود را اعلام کنند.