معاون استاندار گلستان:
۹ کارخانه فرآوری میگو درگلستان وجود دارد/حمایت از صنعت میگو یکی از اولویتهای اصلی ما است
معاون اقتصادی استانداری گلستان گفت: ۹ کارخانه فرآوری میگو دراستان وجود دارد و اشتغال زیادی ایجاد کرده است. وجود این بخش برای استان حیاتی است و نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.
به گزارش ایلنای گلستان، عبدالعلی کیانمهر با اشاره به تولید حدود چهار هزار و سیصد تن میگو در سال گذشته، این عملکرد را با وجود سختیها قابل قبول دانست. کمبود آب پایدار از مهمترین چالش این صنعت است و با هماهنگی محیطزیست، طرح ایجاد کانال انتقال آب از دریا به مزارع میگو درحال نهایی شدن است. اجرای این طرح میتواند آینده صنعت میگو را تضمین کند.
او با اشاره به وجود ۹ کارخانه فرآوری میگو و اهمیت اشتغال در مناطق محروم افزود: وجود این بخش برای استان حیاتی است و نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.
کیانمهر در پایان با تأکید بر تلاش استان برای جذب اعتبارات سفرهای استانی و حمایت از تولیدکنندگان افزود: حمایت از صنعت میگو یکی از اولویتهای اصلی ماست و با وجود همه فشارها، این مسیر ادامه دارد.
وی گفت: جلسات ستاد تسهیل در استان بهصورت منظم برگزار میشود و خوشبختانه در حال حاضر هیچ پرونده معوق یا رسوبکردهای نداریم. بخش عمده درخواستها در حوزه معوقات بانکی، بدهیهای تأمین اجتماعی و مسائل مشابه است. با این حال، رویکرد حمایتی بانکهای استان و اختیارات تفویضشده از سوی دولت، امکان اتخاذ تصمیمات مؤثر را فراهم کرده است.
کیانمهر تأکید کرد: هدف اصلی ستاد تسهیل، بازگرداندن واحدهای دچار مشکل به چرخه تولید و تقویت واحدهای فعال برای افزایش ظرفیت تولید است.
معاون اقتصادی استاندار گفت: همافزایی بین دستگاههای اجرایی موجب شده واحدهای تولیدی از حمایت کافی برخوردار شوند و امیدواریم بتوانیم تولید استان را تقویت کرده و از شرایط اقتصادی فعلی نیز با موفقیت عبور کنیم.