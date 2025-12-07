مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران:
توزیع بیش از ۱۰۵۰ تُن گوشت مرغ مازندران در بازار ملی
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام ارسال روزانه بیش از ۵۹۲ تُن گوشت مرغ به تهران و حدود ۱۱۹ تُن به سایر استانهای کشور، نقش محوری این استان قطب تولید گوشت سفید را در تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار ملی پروتئین برجسته دانست.
به گزارش ایلنا، ابراهیم قربان نژاد، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با استناد به آمار رسمی انجمن کشتارگاههای مازندران و اداره کل دامپزشکی، از توزیع گسترده گوشت مرغ این استان در سطح کشور خبر داد.
بر این اساس، در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۵ میزان ارسال گوشت مرغ استان به شرح زیر بوده است:
محمولههای ارسالی به پایتخت:
· مرغ آماده طبخ ارسالی به میادین میوه و ترهبار تهران: 637, 141کیلوگرم
· مرغ آماده طبخ ارسالی به فروشگاههای تهران: 033, 115 کیلوگرم
· جمع مرغ آماده مصرف ارسالی به تهران: 670, 256 کیلوگرم
· مرغ زنده ارسالی به کشتارگاههای تهران: 350, 121 قطعه
· مجموع کل گوشت مرغ ارسالی به تهران: 640, 523کیلوگرم
تأمین نیاز داخلی استان مازندران:
گوشت مرغ توزیعشده در سطح استان (با احتساب قطعهبندی و سهم شرکت کاله): 507, 416 کیلوگرم
قربان نژاد تأکید کرد که علاوه بر آمار فوق، از طریق استانهای همجوار مانند گلستان و گیلان و همچنین فروشگاههای زنجیرهای، مرغ آماده طبخ در سطح استان توزیع میشود که نشاندهنده تأمین کامل نیاز داخلی است.
پشتیبانی از سایر استانهای کشور:
· گوشت مرغ آماده طبخ ارسالی به سایر استانها: ۱۰۹,508 کیلوگرم
· مرغ زنده ارسالی به سایر استانها (بهطور ویژه استان سمنان): ۴۱,500 قطعه
باجمعبندی این ارقام،حجم کلی گوشت مرغ ارسالی مازندران به بازار کشور در این روز، از مرز ۱۰۵۰ تن گذشت. این آمار، نقش بیبدیل مازندران بهعنوان قطب تولید گوشت سفید کشور را در تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار ملی پروتئین تأیید میکند.
قربان نژاد در پایان خاطرنشان کرد این دستاورد، حاصل تلاش تولیدکنندگان و برنامهریزی دقیق مجموعه جهاد کشاورزی استان است که مازندران را به تولیدکننده بیش از ۱۱ درصد پروتئین کشور تبدیل کرده است.