به گزارش ایلنا، علیرضا نیکروز افزود: با توجه به رشد قابل توجه موارد ابتلا به آنفلوانزا در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد و براساس مصوبه کارگروه اضطرار و تأیید استاندار، کلاس‌های درس تمامی مدارس استان در روزهای 16 و 17 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه، تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان تا پایان هفته جاری آموزش‌ها را به شکل غیرحضوری ارائه خواهند کرد. اجرای این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا و حفظ سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کادر آموزشی انجام می‌شود.

تعطیلی دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به تعطیلی فعالیت این دانشگاه اشاره کرده و گفت: در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا در استان، مراکز آموزشی دانشگاه فرهنگیان این استان نیز شامل پردیس خواهران و برادران به مدت 4 روز تعطیل خواهد بود.

سلیمان حسینی نیک افزود: با توجه به شیوع آنفلوآنزا و تصمیم شورای اداری دانشگاه فرهنگیان استان مبنی بر رعایت حال دانشجویان و بهبودی دانشجویان خوابگاه از فردا یکشنبه 16 آذر تا جمعه 21 آذر ماه تعطیل است و کلیه‌ کلاس‌های دانشجویان به صورت مجازی برگزار می شود.

انتهای پیام/