مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد:
فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد در پی افزایش آنفلوانزا
مدیرکل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد به تعطیلی مدارس و دانشگاههای استان اشاره کرده و گفت: فعالیت آموزشی مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی این استان در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا، در روزهای یکشنبه و دوشنبه 16 و 17 آذر ماه غیرحضوری خواهد بود.
به گزارش ایلنا، علیرضا نیکروز افزود: با توجه به رشد قابل توجه موارد ابتلا به آنفلوانزا در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد و براساس مصوبه کارگروه اضطرار و تأیید استاندار، کلاسهای درس تمامی مدارس استان در روزهای 16 و 17 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
وی ادامه داد: طبق این مصوبه، تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان تا پایان هفته جاری آموزشها را به شکل غیرحضوری ارائه خواهند کرد. اجرای این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا و حفظ سلامت دانشآموزان، دانشجویان و کادر آموزشی انجام میشود.
تعطیلی دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به تعطیلی فعالیت این دانشگاه اشاره کرده و گفت: در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا در استان، مراکز آموزشی دانشگاه فرهنگیان این استان نیز شامل پردیس خواهران و برادران به مدت 4 روز تعطیل خواهد بود.
سلیمان حسینی نیک افزود: با توجه به شیوع آنفلوآنزا و تصمیم شورای اداری دانشگاه فرهنگیان استان مبنی بر رعایت حال دانشجویان و بهبودی دانشجویان خوابگاه از فردا یکشنبه 16 آذر تا جمعه 21 آذر ماه تعطیل است و کلیه کلاسهای دانشجویان به صورت مجازی برگزار می شود.