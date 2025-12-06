خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان:

2 کشته و 3 مصدوم حاصل حادثه رانندگی آزادراه زنجان - تبریز

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این استان خبر داد و در این خصوص گفت: تصادف خودروی پراید با وانت در آزادراه زنجان - تبریز 2 کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشت. 2 تیم عملیاتی به از هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش ایلنا، حکمت‌اله هاشمی افزود: این حادثه ساعاتی پیش در کیلومتر 39 آزادراه زنجان - تبریز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) هلال احمر استان اعلام شد. با دریافت این گزارش، 2 تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات عوارضی زنجان - تبریز (نوآوران) به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: مصدومین این حادثه پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی توسط عوامل اورژانس به مراکز بهداشتی و درمانی منتقل شده و جان‌باختگان محبوس شده در خودروهای این حادثه نیز توسط نجات‌گران هلال‌احمر با استفاده از ابزارهای ست نجات رهاسازی و به عوامل قضایی تحویل داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان به همراهی و همکاری مردم در زمان وقوع حوادث رانندگی اشاره کرده و اظهار داشت: از هموطنان درخواست می‌شود در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی رایگان با شماره 112 ندای امداد بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.

