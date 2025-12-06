مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خبر داد:
زلزله 4.3 ریشتری در شهر صفیآباد استان خراسان شمالی / ترکخوردگی منازل بر اثر زلزله
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: وقوع زمین لرزه شامگاه شنبه 15 آذر ماه سبب ترک خوردگی سقف و دیوار در برخی منازل روستایی شهر صفیآباد شد. تیمهایی از هلالاحمر و اورژانس برای ارزیابی به منطقه اعزام شدهاند.
به گزارش ایلنا، علی گودرزی افزود: این زمینلرزه به علت آنکه در عمق 9 کیلومتری بوده موجب نگرانی و هراس شهروندان شده اما خوشبختانه خسارات جانی به همراه نداشته است. ارزیابی تاکنون در 29 روستا انجام شده و خسارتها جزئی بوده است.
ساعت 20:16 شنبه 15 آذر ماه، زلزلهای به بزرگی 4.3 ریشتر در عمق 9 کیلومتری، صفیآباد در خراسان شمالی را لرزاند. در پی این حادثه تیم امدادونجات هلالاحمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شدهاند.
صفیآباد، شهری در بخش مرکزی شهرستان بام و صفیآباد از توابع استان خراسان شمالی در کشور ایران است. شهرستان بام و صفیآباد با مساحتی نزدیک به 1700 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 22 هزار نفر، دارای 2 بخش، 4 دهستان و یک شهر است.
استان خراسان شمالی از دیدگاه لرزه زمین ساختی در زون کپه داغ قرار دارد که در این زون گسلهای فعال و مهمی وجود دارد. این گسلها برخی مواقع با حرکاتی که انجام میدهند موجب وقوع زمینلرزههای مخرب میشوند.