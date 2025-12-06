خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خبر داد:

زلزله 4.3 ریشتری در شهر صفی‌آباد استان خراسان شمالی / ترک‌خوردگی منازل بر اثر زلزله

زلزله 4.3 ریشتری در شهر صفی‌آباد استان خراسان شمالی / ترک‌خوردگی منازل بر اثر زلزله
کد خبر : 1723818
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: وقوع زمین لرزه شامگاه شنبه 15 آذر ماه سبب ترک خوردگی سقف و دیوار در برخی منازل روستایی شهر صفی‌آباد شد. تیم‌هایی از هلال‌احمر و اورژانس برای ارزیابی به منطقه اعزام شده‌اند.

به گزارش ایلنا، علی گودرزی افزود: این زمین‌لرزه به علت آنکه در عمق 9 کیلومتری بوده موجب نگرانی و هراس شهروندان شده اما خوشبختانه خسارات جانی به همراه نداشته است. ارزیابی تاکنون در 29 روستا انجام شده و خسارت‌ها جزئی بوده است.

ساعت 20:16 شنبه 15 آذر ماه، زلزله‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر در عمق 9 کیلومتری، صفی‌آباد در خراسان شمالی را لرزاند. در پی این حادثه تیم امدادونجات هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند.

صفی‌آباد، شهری در بخش مرکزی شهرستان بام و صفی‌آباد از توابع استان خراسان شمالی در کشور ایران است. شهرستان بام و صفی‌آباد با مساحتی نزدیک به 1700 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 22 هزار نفر، دارای 2 بخش، 4 دهستان و یک شهر است.

استان خراسان شمالی از دیدگاه لرزه زمین ساختی در زون کپه داغ قرار دارد که در این زون گسل‌های فعال و مهمی وجود دارد. این گسل‌ها برخی مواقع با حرکاتی که انجام می‌دهند موجب وقوع زمین‌لرزه‌های مخرب می‌شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا