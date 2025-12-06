به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه نبی‌اله مرادی افزود: در پی گزارش تعدادی از شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی 110، مبنی بر اینکه افرادی در بلوار توس کلانشهر مشهد به صورت مخفی و زیرزمینی اقدام به جعل اسناد و مدارک می کنند، مراتب در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی به اقدامات انجام شده در راستای شناسایی این کارگاه جعل اسناد اشاره کرده و ادامه داد: کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد تحقیقات میدانی خود را در این رابطه آغاز کرده و در جریان این تحقیقات، محل دقیق کارگاه مخفی جعل اسناد اقامت برای اتباع خارجی سریعاً شناسایی شد.

رییس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی به فرایند عملیات پلیسی انجام شده برای ورود به مخفیگاه و دستگیری این جعل‌کننده اسناد اقامت اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: پس از هماهنگی با مقام قضایی، 2 تیم عملیاتی به محل مخفیگاه این متهم اعزام شده و در فرصتی غافلگیرانه وارد این مخفیگاه شدند.

سرهنگ مرادی به اقلام کشف شده از مخفیگاه این جعل‌کننده اسناد اقامت برای اتباع خارجی اشاره داشته و تصریح کرد: در جریان این عملیات یک متهم دستگیر و از بازرسی مخفیگاه وی تعداد زیادی جواز اقامت اتباع خارجی، یک دستگاه کپی و یک دستگاه پرینتر، لپ‌تاپ و 15 عدد جواز اقامت جعلی تکمیل شده کشف شد.

وی به اعترافات متهم دستگیر شده اشاره کرده و بیان داشت: در تحقیقات فنی کارآگاهان، متهم اعتراف کرد با اخذ مبالغی بین 100 تا 300 میلیون ریال برای اتباع خارجی مجوز اقامت جعلی صادر می‌کرده است. در این راستا تاکنون 15 شاکی شناسایی شده و تحقیقات جهت شناسایی سایر شکات ادامه دارد.

