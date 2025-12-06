خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی خبر داد:

دستگیری جعل‌کننده اسناد اقامت برای اتباع خارجی در مشهد

دستگیری جعل‌کننده اسناد اقامت برای اتباع خارجی در مشهد
کد خبر : 1723813
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی به شناسایی و دستگیری یک جاعل اسناد اقامتی اشاره کرده و در این رابطه گفت: جعل‌کننده اسناد اقامت برای اتباع خارجی در بلوار «توس» مشهد شناسایی و دستگیر شد. متهم اعتراف کرد با اخذ مبالغی برای اتباع خارجی مجوز اقامت جعلی صادر می‌کرده است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه نبی‌اله مرادی افزود: در پی گزارش تعدادی از شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی 110، مبنی بر اینکه افرادی در بلوار توس کلانشهر مشهد به صورت مخفی و زیرزمینی اقدام به جعل اسناد و مدارک می کنند، مراتب در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی به اقدامات انجام شده در راستای شناسایی این کارگاه جعل اسناد اشاره کرده و ادامه داد: کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد تحقیقات میدانی خود را در این رابطه آغاز کرده و در جریان این تحقیقات، محل دقیق کارگاه مخفی جعل اسناد اقامت برای اتباع خارجی سریعاً شناسایی شد.

رییس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی به فرایند عملیات پلیسی انجام شده برای ورود به مخفیگاه و دستگیری این جعل‌کننده اسناد اقامت اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: پس از هماهنگی با مقام قضایی، 2 تیم عملیاتی به محل مخفیگاه این متهم اعزام شده و در فرصتی غافلگیرانه وارد این مخفیگاه شدند.

سرهنگ مرادی به اقلام کشف شده از مخفیگاه این جعل‌کننده اسناد اقامت برای اتباع خارجی اشاره داشته و تصریح کرد: در جریان این عملیات یک متهم دستگیر و از بازرسی مخفیگاه وی تعداد زیادی جواز اقامت اتباع خارجی، یک دستگاه کپی و یک دستگاه پرینتر، لپ‌تاپ و 15 عدد جواز اقامت جعلی تکمیل شده کشف شد.

وی به اعترافات متهم دستگیر شده اشاره کرده و بیان داشت: در تحقیقات فنی کارآگاهان، متهم اعتراف کرد با اخذ مبالغی بین 100 تا 300 میلیون ریال برای اتباع خارجی مجوز اقامت جعلی صادر می‌کرده است. در این راستا تاکنون 15 شاکی شناسایی شده و تحقیقات جهت شناسایی سایر شکات ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا