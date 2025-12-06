خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرکلانتر شمال پلیس مشهد خبر داد:

جان باختن مرد 43 بر اثر سقوط از ساختمان در مشهد

جان باختن مرد 43 بر اثر سقوط از ساختمان در مشهد
کد خبر : 1723810
لینک کوتاه کپی شد.

سرکلانتر شمال پلیس کلانشهر مشهد از مرگ یک مرد بر اثر سقوط از ساختمان نیمه‌کاره خبر داد و در این خصوص گفت: سقوط مرد 43 ساله از ساختمان در حال ساخت این کلانشهر، مرگ دلخراش وی را رقم زد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین قدیمی، افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع مرگ مشکوک در یکی از مراکز درمانی، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی 43 ساله در حال انتقال مصالح به طبقات بالای یک ساختمان در حال ساخت به علت نامعلومی از ارتفاع سقوط کرده و به علت شدت جراحات جان باخته است.

سرکلانتر شمال پلیس کلانشهر مشهد اظهار داشت: انجام اقداماتی نظیر متصل کردن کمربند ایمنی به محل مطمئن و یا قرار دادن یک پوشش محافظ در کنار آن می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا