سرکلانتر شمال پلیس مشهد خبر داد:
جان باختن مرد 43 بر اثر سقوط از ساختمان در مشهد
سرکلانتر شمال پلیس کلانشهر مشهد از مرگ یک مرد بر اثر سقوط از ساختمان نیمهکاره خبر داد و در این خصوص گفت: سقوط مرد 43 ساله از ساختمان در حال ساخت این کلانشهر، مرگ دلخراش وی را رقم زد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین قدیمی، افزود: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع مرگ مشکوک در یکی از مراکز درمانی، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حادثه حاضر شدند.
وی ادامه داد: با حضور مأموران در محل و در بررسیهای اولیه مشخص شد مردی 43 ساله در حال انتقال مصالح به طبقات بالای یک ساختمان در حال ساخت به علت نامعلومی از ارتفاع سقوط کرده و به علت شدت جراحات جان باخته است.
سرکلانتر شمال پلیس کلانشهر مشهد اظهار داشت: انجام اقداماتی نظیر متصل کردن کمربند ایمنی به محل مطمئن و یا قرار دادن یک پوشش محافظ در کنار آن میتواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی داشته باشد.