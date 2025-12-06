جان باختن مرد 43 بر اثر سقوط از ساختمان در مشهد

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین قدیمی، افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع مرگ مشکوک در یکی از مراکز درمانی، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی 43 ساله در حال انتقال مصالح به طبقات بالای یک ساختمان در حال ساخت به علت نامعلومی از ارتفاع سقوط کرده و به علت شدت جراحات جان باخته است.

سرکلانتر شمال پلیس کلانشهر مشهد اظهار داشت: انجام اقداماتی نظیر متصل کردن کمربند ایمنی به محل مطمئن و یا قرار دادن یک پوشش محافظ در کنار آن می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی داشته باشد.

