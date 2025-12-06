آلودگی هوا مدارس سه شهر آذربایجان غربی را تعطیل کرد
به دلیل آلودگی هوا مدارس ۳شهر آذربایجان غربی فردا یکشنبه ۱۶ آذرماه تعطیل شد.
به گزارش ایلنا، براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان،مراکز پیشدبستانی، مدارس دولتی و غیردولتی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) و مراکز آموزشی شامل آموزشگاههای علمی آزاد، زبانهای خارجی، هنری و تقویتی در شهرستانهای ارومیه، نقده و مهاباد در هر دو شیفت صبح و عصر تعطیل بوده و آموزش بهصورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.
همچنین تمامی فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروههای سنی متوقف و فعالیت کارگاهها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانونهای آلودگی هوای استان واقع شدهاند و فاقد سیستمهای پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف میشود.
در شهرستانهای ارومیه، نقده و مهاباد فعالیت تمامی واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهد بود.