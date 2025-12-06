قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۷ میلیون تومان

ربع سکه ۳۸ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان و هر دلار ۱۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان و هر یورو ۱۴۱ هزار و ۴۶۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/