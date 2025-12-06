قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال افزایش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت۱۲ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۷ میلیون تومان
ربع سکه ۳۸ میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان و هر دلار ۱۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان و هر یورو ۱۴۱ هزار و ۴۶۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.