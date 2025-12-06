خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبرداد؛

کشف یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز و دستگیری ١٠ نفر قاچاقچی

کشف یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز و دستگیری ١٠ نفر قاچاقچی
کد خبر : 1723632
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ٢٠٠ میلیارد ریال در فارس خبر داد.

‌به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدرضا رضایی با اعلام این خبر بیان کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاق، طی ٢٤ ساعت گذشته ماموران انتظامی استان فارس حین گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری موفق شدند ٦ دستگاه کامیون حامل احشام را برای بررسی بیشتر متوقف کنند.
‌وی افزود: ماموران پلیس با اقدامات فنی مطلع شدند که افراد مذکور احشام را از استان‌های دیگر بارگیری و قصد دارند جهت خروج غیرقانونی از کشور به شهر‌های جنوبی انتقال دهند.

‌رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از هر ٦ دستگاه کامیون، یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز را کشف کنند.

‌رضایی با اشاره به اینکه در‌این‌خصوص ١٠ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ٢٠٠ میلیارد ریال برآورد کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی