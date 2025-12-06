رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبرداد؛
کشف یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز و دستگیری ١٠ نفر قاچاقچی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ٢٠٠ میلیارد ریال در فارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدرضا رضایی با اعلام این خبر بیان کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاق، طی ٢٤ ساعت گذشته ماموران انتظامی استان فارس حین گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری موفق شدند ٦ دستگاه کامیون حامل احشام را برای بررسی بیشتر متوقف کنند.
وی افزود: ماموران پلیس با اقدامات فنی مطلع شدند که افراد مذکور احشام را از استانهای دیگر بارگیری و قصد دارند جهت خروج غیرقانونی از کشور به شهرهای جنوبی انتقال دهند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از هر ٦ دستگاه کامیون، یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز را کشف کنند.
رضایی با اشاره به اینکه دراینخصوص ١٠ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ٢٠٠ میلیارد ریال برآورد کردند.