کشف یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز و دستگیری ١٠ نفر قاچاقچی

‌به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدرضا رضایی با اعلام این خبر بیان کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاق، طی ٢٤ ساعت گذشته ماموران انتظامی استان فارس حین گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری موفق شدند ٦ دستگاه کامیون حامل احشام را برای بررسی بیشتر متوقف کنند.

‌وی افزود: ماموران پلیس با اقدامات فنی مطلع شدند که افراد مذکور احشام را از استان‌های دیگر بارگیری و قصد دارند جهت خروج غیرقانونی از کشور به شهر‌های جنوبی انتقال دهند.

‌رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از هر ٦ دستگاه کامیون، یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز را کشف کنند.

‌رضایی با اشاره به اینکه در‌این‌خصوص ١٠ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ٢٠٠ میلیارد ریال برآورد کردند.

