عملیات جمع آوری و انتقال معتادان متجاهر به مراکز ترک اعتیاد توسط پلیس رشت

فرمانده انتظامی رشت از اجرای عملیات جمع آوری معتادان متجاهر در شهر رشت با هدف ارتقاء سطح امنیت و آرامش شهروندان در این شهرستان خبر داد وگفت:طی ده روز ابتدای آذر ماه 75 نفر معتاد متجاهر از سطح معابر و پارک های رشت به کمپ ترک اعتیاد معتبر منتقل شدند.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن قلب، با بیان اینکه تامین و ارتقاء امنیت همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مجموعه انتظامی است اظهار داشت:مبارزه با پدیده شوم موادمخدر به عنوان یکی از مهمترین عوامل فروپاشی خانواده‌ها و سرمنشاء بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهادهای مسئول با پلیس است.
وی افزود: در اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر به منظور پاکسازی مناطق آلوده و جرم‌خیز ،باهدف جلب رضایت شهروندان، مأموران پلیس رشت اقدام به جمع آوری معتادان متجاهر از سطح پارک ها ،تفرجگاهها ،و سایر نقاط شهر رشت نمودند.

سرهنگ روشن قلب با بیان اینکه در جریان این طرح در ده روز ابتدای آذرماه ،تعداد 75 نفر معتاد متجاهرجمع آوری و جهت درمان به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد معتبر تحویل گردیدند.

این مقام انتظامی در پایان ضمن گرامی داشت یاد و خاطرشهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر از مردم خواست، برای مقابله با سوداگران مرگ و برهم‌ زنندگان نظم و امنیت عمومی با پلیس همکاری نموده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را فورا به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.

