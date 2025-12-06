مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها وزارت اقتصاد؛
اطلاعات مالی مهمترین رکن تصمیمگیری اقتصادی است
مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها، گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی وزارت اقتصاد گفت: اطلاعات مالی مهمترین رکن تصمیمگیری اقتصادی است و در نتیجه، حسابداران در صف مقدم جنگ و جهاد اقتصادی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد جباری روز شنبه پانزدهم آذر ماه در سومین جشنواره گرامیداشت روز حسابدار با اشاره به اینکه حسابداران در خط مقدم جنگ و جهاد اقتصادی هستند و مسئولیت کارگزاران مالی بیشتر از پیش است، اظهارکرد: تلاش زیادی شد حسابداری بهعنوان یک حرفه به جامعه معرفی شود و در همین راستا سال گذشته روز حسابدار به عنوان یک روز ملی در تقویم حِرف تصویب شد. حسابداری به این دلیل یک حرفه است چون چند ویژگی دارد که در تمام حرفهها مشترک است از جمله تعهد در خدمترسانی به جامعه. کسی که شغل حرفه دارد مسئولیت بیشتری دارد و نسبت به دولت، ملت و جامعه تعهد دارد.
وی افزود: برای خدمترسانی بهینه چند نکته مهم است؛ اول مسلح بودن به ابزارهای روز که برای حسابدار فناوری اطلاعات است، جذب نیروی انسانی، گستردگی نیازها و اطلاعات محدویتهایی ایجاد میکند که با فناوری اطلاعات میتوان به این محدودیتها غلبه کرد. همچنین آموزش مستمر و حرفهای موضوع مهمی است که در استان لرستان به خوبی به آن توجه میشود و حسابداران نیز باید آموزش را جدی بگیرند.
مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها، گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: استانداردها و نیازها هر روز تغییر کرده و برای اینکه بتوانیم تصمیمگیری خوبی داشته باشیم باید آشنا به مباحت روز باشیم. کنترلهای داخلی یکی از تئوریهای جهانی است که همه واحدهای تجاری و غیرتجاری، با استفاده از فناوری و سیستمهای کنترل داخلی در دستگاهها، امکانات و شرایط لازم برای خدماترسانی مدیران مالی فراهم میشود و خروجی این کار به تصمیمگیری بهینه در دستگاهها کمک میکند.
جباری با بیان اینکه صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۳۰ آبان به رئیس جمهور تقدیم شد که نتیحه رضایتبخش بوده و این موفقیت با تلاش و کوشش تمام حسابداران و دستاندرکاران مالی بوده است، عنوان کرد: در لرستان تقریبا تمام صورتهای مالی وصول و از کیفیت مناسبی برخودار بوده و یکی از استانهای برتر در این زمینه است.
وی اضافه کرد: امسال برای جمعبندی حسابهای سال چالشهای زیادی وجود داشت و یکی از دشوارترین سالها بود، جنگ ۱۲ روزه و دورکاری ادارات مشکلاتی ایجاد کرد، اما حسابداران و مدیران مالی سر کار بودند. روز حسابدار دو جنبه دارد اول تقدیر از دستاندرکاران مالی و جنبه دوم تجدید میثاق به تعهد با مردم و کشور و باید استوارتر از قبل کنیم.