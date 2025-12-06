خبرگزاری کار ایران
سی امین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان آغاز به کار کرد

سی امین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان آغاز به کار کرد
سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از امروز/شنبه/ با اجرای ۶ نمایش در سالن های مختلف شهر همدان آغار به کار کرد.

به گزارش ایلنا از همدان، در اولین روز از سی‌امین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، نمایش«روزی برای آرزو» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی سخاوت از دزفول در سه سانس ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در سالن اصلی مجتمع فرهنگی بوعلی به مدت ۷۰ دقیقه به روی صحنه می‌رود.

پلاتو مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی میزبان نمایش«همه پنگوئن یا چی؟» به نویسندگی و کارگردانی شراره طیار از تهران به مدت ۴۵ دقیقه در سانس‌های ۱۰ و ۱۶ و ۱۸ است.

نمایش‌ «قصه ماه و خورشید و لیلا» به نویسندگی و کارگردانی سعید پورشعبانیان از همدان در سه سانس ۱۰، ۱۶ و ۱۸ به مدت ۶۰ دقیقه در تالار فجر به روی صحنه می‌رود.

در اولین روز جشنواره، پلاتو عین‌القضات در ساعت‌های ۱۰، ۱۶ و ۱۸ میزبان نمایش «دشمن خدا» به نویسندگی عمادالدین رجبلو و کارگردانی مجید عراقی از تهران به مدت ۵۰ دقیقه است.

نمایش‌های «از دانه تا نان» به نویسندگی حامد ترابی و کارگردانی فاطمه جلیلی معز از همدان و «تو از چی می‌ترسی؟» به نویسندگی و کارگردانی زهره اسماعیلی از همدان ساعت ۱۰ در مهدکودک‌ و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از امروز به طور رسمی آغاز شد و تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در استان همدان برگزار می‌شود.

