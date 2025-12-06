75 روز کمتر از 3 میلیمتر بارش در همدان

به گزارش ایلنا از همدان، رضا اخلاص‌مند با بیان اینکه وضعیت بارش‌ها در استان همدان از ابتدای سال آبی جاری به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته، گفت: از ابتدای سال آبی جاری تا کنون، میزان بارش‌ها در استان همدان 2 میلیمتر و 7صدم میلیمتر بوده است.

خلاص مند تاکید کرد: مهر و آبان امسال حتی خشک‌تر از تابستان سال جاری بوده و در طول 75 روز گذشته، بارش موثری نداشتیم.

اخلاص مند کاهش میزان بارش ها در مقایسه با سال گذشته و دوره بلندمدت را در به ترتیب 95 و 98 درصد دانست و افزود: متوسط بارندگی در سال آبی گذشته در مدت مشابه 51 میلیمتر بوده، و میانگین بارندگی در بلندمدت در مدت مشابه 81 میلیمتر بوده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای همدان همچنین به میزان بارش‌ها در ایستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان بارش در ایستگاه آق کهریز، محدود مطالعاتی همدان، بهار، حوضه آبریز قره چای بوده که 6 میلیمتر بارش گزارش شده و در مقابل، کمترین میزان بارش در ایستگاه وسج، محدود مطالعاتی نهاوند حوضه آبریز کرخه که هیچ بارشی ثبت نشده است.

اخلاص‌مند در پایان ضمن درخواست از مردم به صرفه‌جویی در مصرف آب گفت: در صورت ادامه روند فعلی، منابع آبی استان در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: ما باید در این شرایط حساس، به طور جدی به مدیریت منابع آبی و استفاده بهینه از آب توجه کنیم تا از آثار منفی خشکسالی و کاهش بارش‌ها جلوگیری کنیم.

