معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: با توجه به نقشه هلای هواشناسی آسمان استان کمی تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی افزود: از روز دوشنبه افزایش سرعت وزش باد، بارش باران و برف و همچنین وقوع مه در سطح استان دوراز انتظار نیست.

نوروزی بیان کرد: در هفته جاری هوای سرد در سطح منطقه ماندگار است.

مدیرکل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه بارشی جدید بیشتر نقاط استان را در بر می گیرد و رانندگان هنگام تردد از محورهای مواصلاتی استان تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند.

انتهای پیام/