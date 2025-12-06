خبرگزاری کار ایران
سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می‌شود

مدیرکل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری از ورود یک سامانه بارشی جدید از اوایل هفته به استان خبرداد.

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: با توجه به نقشه هلای هواشناسی آسمان استان کمی تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی افزود: از روز دوشنبه افزایش سرعت وزش باد، بارش باران و برف و همچنین وقوع مه در سطح استان دوراز انتظار نیست.

نوروزی بیان کرد: در هفته جاری هوای سرد در سطح منطقه ماندگار است.

مدیرکل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه بارشی جدید بیشتر نقاط استان را در بر می گیرد و رانندگان هنگام تردد از محورهای مواصلاتی استان تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند.

