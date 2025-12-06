پیام وزیرفرهنگ به سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان؛
هنر تئاتر کودک و نوجوان، زبان بیبدیل احساسات و اندیشههاست
وزیر فرهنگ در پیامی به سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان نوشت: هنر تئاتر کودک و نوجوان، زبان بیبدیل احساسات و اندیشههاست و در این مسیر نقشی کمنظیر ایفا میکند.
به گزارش ایلنا از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام سیدعباس صالحی به سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان بدین شرح است: «نسل کودک و نوجوان، آینه روشن آینده هر جامعه و روشنکننده چشمانداز تعالی فرهنگی و انسانی است، ذهن جستوجوگر، تخیل درخشان و روح خلاق این نسل، مسئولیتی خطیر و در عین حال سرشار از امید و انگیزه را به همراه دارد و هنر تئاتر کودک و نوجوان، زبان بیبدیل احساسات و اندیشههاست و در این مسیر نقشی کمنظیر ایفا میکند.
امیدواریم در سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان، با ثمر رسیدن تلاشهای خستگیناپذیر هنرمندان، شاهد کارکردهای گسترده این هنر سترگ باشیم. این مهم پلی است میان رؤیا و واقعیت، آموزش و لذت، فردیت و جامعه.
شعار این جشنواره، «کودک امروز، روایت تازه، صحنۀ فردا»، اشارهای است به نویدبخش بودن روایتهای نو برای آیندهای روشن و امیدآفرین. یقین داریم که آفرینشهای هنری این عرصه، فرصتهای کممانند است برای شکوفایی استعدادها و توسعۀ ذهنی و عاطفی کودکان و نوجوانان و بستری است برای تحکیم هویت ملی، دینی و انسانی.
با اعتقاد راسخ به ظرفیتهای تئاتر کودک و نوجوان، به برگزاری باشکوه و موفق این دوره از جشنواره امیدواریم و برای تمامی دستاندرکاران و هنرمندان پرتلاش عرصۀ نمایش کودک در برپایی این رویداد ارزشمند، آرزوی توفیق دارم.»
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۵ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در استان همدان برگزار میشود.