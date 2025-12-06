خبرگزاری کار ایران
کارشناس هواشناسی:

بارش باران از روز دوشنبه در قزوین شروع می‌شود

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، بارندگی‌ و وزش باد از روز دوشنبه تا پایان هفته جاری را پدیده غالب جوی مناطق این استان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا در قزوین، مهدی آخوندی با اعلام این خبر گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، وضعیت جوی استان تا روز یکشنبه /فردا/ در سطح استان پایدار و همچنان انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی تاکید کرد: از روز دوشنبه تا اواخر هفته جاری با گذر متناوب امواج حاصل از سامانه بارشی از سطح استان، ناپایداری‌های جوی به صورت افزایش ابر، در برخی ساعات بارش باران و ورزش باد خواهد بود.

آخوندی با اشاره به لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید افقی، ادامه داد: به رانندگان توصیه می‌شود تا هنگام رانندگی احتیاط لازم را به عمل بیاورند و در عین حال نیز صعود به ارتفاعات با توجه پیش بینی رعد و برق و احتمال برخورد صاعقه، به کوهنوردان توصیه نمی‌شود و در عین حال نیز احتمال آبگرفتگی معابر عمومی در برخی مناطق استان دور از انتظار نخواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قزوین خاطرنشان کرد: در شبانه روز گذشته شهرهای آبگرم با منفی چهار و رازمیان در بخش رودبار الموت غربی با ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوای قزوین نیز طی این مدت ۲ تا ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر ثبت شده است.

