۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۵ شهر در استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۸ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در شهر‌های کارون ۱۶۳، شادگان و ماهشهر ۱۶۲، دشت آزادگان ۱۵۴، آبادان ۱۵۱ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه است.

همچنین بهبهان با ۱۴۲، اهواز ۱۳۰، ملاثانی ۱۲۹، آغاجاری ۱۲۵، شوشتر ۱۲۴، خرمشهر ۱۲۲، ایذه ۱۱۳، باغملک ۱۰۸ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

امیدیه، اندیکا، اندیمشک، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل، هندیجان در وضعیت قابل قبول و دزفول در وضعیت پاک قرار گرفت.  

 

