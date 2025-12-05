خبرگزاری کار ایران
مدارس و دانشگاه‌های کردستان سه روز تعطیل شد

براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، مدارس و دانشگاه های کردستان روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۱۵، ۱۶ و ۱۷ اذر) تعطیل شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیم نشست ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان که شامگاه جمعه برگزار شد، دانشگاه ها، مراکز اموزشی، مدارس دولتی و غیردولتی، آموزشگاها و مراکز فنی حرفه ای کردستان روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۱۵، ۱۶ و ۱۷ اذر) با هدف جلوگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن، تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

بر اساس این مصوبه همچنین کارمندانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای، تنفسی و قلبی هستند می‌توانند با ارائه مستندات و هماهنگی مدیر مربوطه روزهای مذکور از دورکاری استفاده کنند.

هدیه استاندار به بانوان کارمند

استاندار کردستان همچنین به مدیران دستور داد، با هدف حمایت از خانواده‌ها و کاهش دغدغه آنان، بانوان کارمند دستگاه‌های اجرایی استان که دارای فرزند خردسال (تا پایان دبستان) هستند نه تنها در سه روز آینده بلکه در روزهایی که مدارس تعطیل است به صورت دورکاری فعالیت کنند.

همچنین با تصویب ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان به ریاست استاندار، مصوب شد مادرانی که دارای فرزند (تا پایان متوسطه اول) بیمار و مبتلا به انفلوانزا هستند، با ارایه مستندات پزشکی، در روزهایی که فرزندانشان بیمار است به صورت دورکاری فعالیت کنند.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
