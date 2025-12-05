مدارس و دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد غیرحضوری شدند
به دنبال افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا در استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری این استان از تعطیلی تمامی مدارس و مراکز آموزشی استان در روز فردا شنبه خبرداد.
به گزارش ایلنا از یاسوج، "علیرضا نیکروز" مدیرکل ستاد بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت که بمنظور قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، مدارس و مراکز آموزشی در روز شنبه فردا پانزدهم آذرماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود.
وی گفت: این تصمیم بدلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و بمنظور حفظ سلامت دانشآموزان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است.
نیکروز با تاکید براینکه این اقدام بر اساس نظرات کارشناسی و بازدیدهای میدانی از وضعیت موجود صورت گرفته است از والدین و دانشآموزان خواسته است تا به این تصمیم توجه کرده و در این روز از حضور در مدارس خودداری کنند.
وی تاکید کرد که تمامی تدابیر لازم برای بازگشایی مدارس در روزهای آینده اتخاذ چرا که سلامت دانشآموزان همواره در اولویت قرار دارد.