خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد غیرحضوری شدند

مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد غیرحضوری شدند
کد خبر : 1723283
لینک کوتاه کپی شد.

به دنبال افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا در استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری این استان از تعطیلی تمامی مدارس و مراکز آموزشی استان در روز فردا شنبه خبرداد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، "علیرضا نیکروز"  مدیرکل ستاد بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت  که بمنظور قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، مدارس و مراکز آموزشی در روز شنبه فردا پانزدهم آذرماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود.

وی گفت: این تصمیم بدلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و بمنظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است.

نیکروز با تاکید براینکه این اقدام بر اساس نظرات کارشناسی و بازدیدهای میدانی از وضعیت موجود صورت گرفته است  از والدین و دانش‌آموزان خواسته است تا به این تصمیم توجه کرده و در این روز از حضور در مدارس خودداری کنند.

وی تاکید کرد که تمامی تدابیر لازم برای بازگشایی مدارس در روزهای آینده اتخاذ چرا که  سلامت دانش‌آموزان همواره در اولویت قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی