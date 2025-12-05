تصادف دو موتورسیکلت در بندرگز با ۲ فوتی و ۲ مصدوم

به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی از وقوع یک حادثه رانندگی مرگبار خبر داد و اظهار کرد: متأسفانه بر اثر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در محور جاده قدیم بندرگز به کردکوی، ۲ جوان در دم جان باختند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان با بیان اینکه این حادثه بعداز ظهر امروز رخ داد، افزود: حادثه در محدوده رو به روی روستای ولفرا اتفاق افتاد و در پی گزارش اورژانس، تیم‌های امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند. در این سانحه یک نوجوان ۱۸ساله و فردی دیگر (مجهول‌الهویه) در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

مدیرعامل هلال‌احمر گلستان با اشاره به مصدومان این حادثه گفت: یک پسر ۱۷ساله به دلیل مولتی تروما (چندآسیب دیدگی) با وضعیت وخیم توسط تیم هلال‌احمر از پایگاه نوکنده به بیمارستان شهدای بندرگز منتقل شد.

