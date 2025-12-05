مدیر کل مدیریت بحران استانداری؛
کلیه مراکز آموزشی لرستان در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: با هدف جلوگیری از گسترش و قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا، تمامی مقاطع آموزشی در استان لرستان طی روزهای آتی بهصورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی فعالیت خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی پازوکی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تصمیم با مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، دانشجویان و خانوادههای آنان اتخاذ شده است و همه مراکز آموزشی—شامل پیشدبستانیها، مهدهای کودک، مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم و دانشگاهها—ملزم به ارائه آموزش غیرحضوری در بستر فضای مجازی و فضای شاد هستند.
وی تاکید کرد: مردم استان برای قطع زنجیره انتقال بیماری، از برگزاری تجمعات خانوادگی، انجام سفرهای غیرضروری و بیتوجهی به استفاده از ماسک خودداری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان تصریج کرد: فعالیت ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمهها و سایر نهادهای دولتی طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.