کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا استان مرکزی اعلام کرد:
تعطیلی مدارس شهرهای اراک و ساوه شازند در روز شنبه 15 آذر ماه
مدارس ابتدایی شهرهای اراک، ساوه، شازند، مهاجران و چند روستای تابعه، با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی روز شنبه 15 آذر ماه تعطیل شده و آموزشها در سامانه شاد برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، تمامی مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک تعطیل اعلام شده و تمامی کلاسهای دورههای آموزشی ابتدایی، متوسطه دورههای اول و دوم در شهرهای اراک، ساوه، شازند و مهاجران و روستاهای کزاز، قدمگاه، اکبرآباد، غینر، راشان، باغ بر آفتاب، البرج، حسنآباد، دهپول، علیآباد، رباطمیل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجیآباد، گاوخانه، جمالآباد، مرزیجران، خانهمیران و نظمآباد غیرحضوری خواهد بود. آموزشگاههای علمی آزاد و زبان در این شهرها نیز تعطیل هستند.
موافقت با دورکاری یا مرخصی مادران دارای کودکان زیر 2 سال و کارمندان دارای بیماری زمینهای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرکهای صنعتی توسط ادارهکل حفاظت محیطزیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میگردد توسط شهرداریهای اراک، ساوه، شازند و مهاجران، از دیگر موارد تأکید شده در اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی است.
همچنین پلیس راهور موظف است با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، برخورد شدید داشته باشد و در این خصوص اعمال قانون لازم را اجرایی کنند. تداوم استفاده حداکثری نیروگاه حرارتی شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم، کنترل آلودگی در کورههای آجرپزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند، از دیگر موارد تأکید شده در اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی است.
در اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی از عموم شهروندان به ویژه گروههای سنی حساس علیالخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار درخواست شده است از ترددهای غیرضروری در فضای باز با جدیت خودداری کنند. اما در صورت ضرورت تردد در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا را جدی بگیرند. همچنین در این اطلاعیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز توصیه شده است.
لازم به ذکر است کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی به دلیل شرایط موجود، روزانه ساعت 17 تشکیل جلسه داده و تصمیمات این کارگروه بر اساس تحلیل دادهها و نظریه کارشناسی تمامی اعضا اتخاذ میگردد. ذکر این نکته ضروری است که یکی از ملاکهای تصمیمگیری برای تعطیلیها میانگین شاخص ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در تعداد بالاتر بوده و در این راستا بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم گیری برای تمامی شهر نیست.