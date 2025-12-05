مدیر روابطعمومی علوم پزشکی استان خبر داد:
16 مصدوم بر اثر 2 حادثه رانندگی در سمنان / 13 نفر راهی بیمارستان شدند
مدیر روابطعمومی و امور بینالملل دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از وقوع 2 حادثه رانندگی جادهای در این استان خبر داد و گفت: 2 تصادف جادهای امروز جمعه در محورهای مواصلاتی این استان 16 مصدوم برجای گذاشت که 13 نفر از آنان به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، کارن یحیایی افزود: بر اثر یک تصادف که امروز جمعه در محور سمنان به دامغان در فاصله 20 کیلومتری دامغان به وقوع پیوست، 9 نفر مصدوم شدند. در این راستا پایگاههای اورژانس جادهای استان فعال شده و 3 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی به اقدامات درمانی انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: پس از ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در محل، ۶ نفر از مصدومان به مراکز درمانی اعزام شدند. همچنین 3 مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات اورژانسی، با اخذ رضایتنامه، در محل حادثه ترخیص شدند.
مدیر روابطعمومی و امور بینالملل دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به حادثه دیگری در جادههای این استان اشاره کرده و اظهار داشت: در واژگونی یک خودروی تارا در فاصله 7 کیلومتر مانده به گرمسار از سمت ایوانکی، 7 نفر مصدوم و همگی به بیمارستان معتمدی منتقل شدند.
یحیایی به اقدامات انجام شده در راستای امدادرسانی به این 2 حادثه رانندگی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در فرایند این 2 عملیات امدادرسانی 7 دستگاه آمبولانس به همراه 14 نیروی امدادی حضور داشتند و به حادثهدیدگان این 2 تصادف جادهای امدادرسانی کردند.
وی بیان داشت: این حوادث ناگوار بار دیگر اهمیت رعایت نکات ایمنی در سفرهای جادهای را به ویژه در آغاز فصل سرما و کاهش دید ناشی از تاریکی و شرایط جوی یادآور میشود. با توجه به پویش ملی «نه به تصادف» از هموطنان تقاضا میشود با رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئن سفری ایمن داشته باشند.