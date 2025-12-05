خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر روابط‌عمومی علوم پزشکی استان خبر داد:

16 مصدوم بر اثر 2 حادثه رانندگی در سمنان / 13 نفر راهی بیمارستان شدند

16 مصدوم بر اثر 2 حادثه رانندگی در سمنان / 13 نفر راهی بیمارستان شدند
کد خبر : 1723264
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از وقوع 2 حادثه رانندگی جاده‌ای در این استان خبر داد و گفت: 2 تصادف جاده‌ای امروز جمعه در محورهای مواصلاتی این استان 16 مصدوم برجای گذاشت که 13 نفر از آنان به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، کارن یحیایی افزود: بر اثر یک تصادف که امروز جمعه در محور سمنان به دامغان در فاصله 20 کیلومتری دامغان به وقوع پیوست، 9 نفر مصدوم شدند. در این راستا پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای استان فعال شده و 3 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی به اقدامات درمانی انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: پس از ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در محل، ۶ نفر از مصدومان به مراکز درمانی اعزام شدند. همچنین 3 مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات اورژانسی، با اخذ رضایت‌نامه، در محل حادثه ترخیص شدند.

مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به حادثه دیگری در جاده‌های این استان اشاره کرده و اظهار داشت: در واژگونی یک خودروی تارا در فاصله 7 کیلومتر مانده به گرمسار از سمت ایوانکی، 7 نفر مصدوم و همگی به بیمارستان معتمدی منتقل شدند.

یحیایی به اقدامات انجام شده در راستای امدادرسانی به این 2 حادثه رانندگی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در فرایند این 2 عملیات امدادرسانی 7 دستگاه آمبولانس به همراه 14 نیروی امدادی حضور داشتند و به حادثه‌دیدگان این 2 تصادف جاده‌ای امدادرسانی کردند.

وی بیان داشت: این حوادث ناگوار بار دیگر اهمیت رعایت نکات ایمنی در سفرهای جاده‌ای را به ویژه در آغاز فصل سرما و کاهش دید ناشی از تاریکی و شرایط جوی یادآور می‌شود. با توجه به پویش ملی «نه به تصادف» از هموطنان تقاضا می‌شود با رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئن سفری ایمن داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی