خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روابط عمومی استانداری ایلام اعلام کرد:

تعطیلی مدارس استان ایلام در روزهای شنبه و یکشنبه

تعطیلی مدارس استان ایلام در روزهای شنبه و یکشنبه
کد خبر : 1723262
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی استانداری ایلام از تعطیلی مدارس در شنبه و یکشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، روابط عمومی استانداری ایلام در اطلاعیه ای که به برای ایلنا ارسال شده از تعطیلی مدارس خبر داد.

متن اطلاعیه ای: 

براساس مصوبه کارگروه سلامت استان و با موافقت استاندار ایلام و به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، کلیه مدارس استان ایلام در تمامی مقاطع تحصیلی ـ شامل مهدهای کودک، پیش‌دبستانی، مدارس استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم ـ در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ آذرماه به‌صورت غیرحضوری  و در بستر شاد برگزار می‌گردد.

روابط عمومی و امور بین الملل استانداری ایلام
 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی