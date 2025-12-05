روابط عمومی استانداری ایلام اعلام کرد:
تعطیلی مدارس استان ایلام در روزهای شنبه و یکشنبه
روابط عمومی استانداری ایلام از تعطیلی مدارس در شنبه و یکشنبه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، روابط عمومی استانداری ایلام در اطلاعیه ای که به برای ایلنا ارسال شده از تعطیلی مدارس خبر داد.
متن اطلاعیه ای:
براساس مصوبه کارگروه سلامت استان و با موافقت استاندار ایلام و بهمنظور صیانت از سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، کلیه مدارس استان ایلام در تمامی مقاطع تحصیلی ـ شامل مهدهای کودک، پیشدبستانی، مدارس استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم ـ در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ آذرماه بهصورت غیرحضوری و در بستر شاد برگزار میگردد.
روابط عمومی و امور بین الملل استانداری ایلام