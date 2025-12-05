تعطیلی مدارس استان ایلام در روزهای شنبه و یکشنبه

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، روابط عمومی استانداری ایلام در اطلاعیه ای که به برای ایلنا ارسال شده از تعطیلی مدارس خبر داد.

متن اطلاعیه ای:

براساس مصوبه کارگروه سلامت استان و با موافقت استاندار ایلام و به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، کلیه مدارس استان ایلام در تمامی مقاطع تحصیلی ـ شامل مهدهای کودک، پیش‌دبستانی، مدارس استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم ـ در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ آذرماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر شاد برگزار می‌گردد.



روابط عمومی و امور بین الملل استانداری ایلام



انتهای پیام/