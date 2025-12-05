خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار قزوین خبر داد؛

غیرحضوری شدن مدارس، دانشگاه‌ها و مهدهای کودک در روز شنبه 15 تیرماه
معاون استاندار قزوین از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس، مهدهای کودک و دانشگاه‌های استان در روز شنبه 15 آذرماه (فردا) در پی آلودگی هوا و استمرار وضعیت شیوع بیماری آنفلوانزا خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، جواد حق‌لطفی با اعلام این خبر گفت: با توجه به گزارش‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در سطح استان و همچنین گزارش دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره کنترل موارد ابتلای به آنفلوانزا و ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری‌، کارگروه و مدیریت بحران تصمیمات محدودکننده‌ای برای سراسر استان اتخاذ کرد.

وی افزود: بر اساس مصوبه کارگروه، تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی، مهدهای کودک و دانشگاه‌ها در سطح استان فردا شنبه 15 آذرماه 1404 به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین همچنین اعلام کرد: کارمندان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی که فرزند زیر شش سال دارند، به دلیل تعطیلی مهدهای کودک، فردا دورکار خواهند بود.

حق‌لطفی با هشدار به گروه‌های حساس، تصریح کرد: کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی باید در شرایط کنونی به‌طور جدی از حضور در فضاهای باز خودداری کرده و مراقبت‌های بهداشتی را با دقت بیشتری رعایت کنند.

وی با بیان اینکه صیانت از سلامت عمومی در صدر اولویت‌های مدیریت استان قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد با پرهیز از ترددهای غیرضروری و توجه جدی به توصیه‌های بهداشتی، در کاهش پیامدهای آلودگی هوا و بیماری‌های فصلی همراهی کنند.

