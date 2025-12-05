روابطعمومی استانداری اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاههای استان کردستان روز 15 آذر ماه
روابطعمومی استانداری کردستان در اطلاعیهای اعلام کرد: مدارس و دانشگاههای این استان با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوآنزا، روز شنبه 15 آذر ماه تعطیل است. آموزشها غیرحضوری است و از بستر سامانه شاد و یا دیگر سامانههای فضای مجازی برگزاری میشود.
