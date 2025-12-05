خبرگزاری کار ایران
روابط‌عمومی استانداری اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌های استان کردستان روز 15 آذر ماه

روابط‌عمومی استانداری کردستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مدارس و دانشگاه‌های این استان با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوآنزا، روز شنبه 15 آذر ماه تعطیل است. آموزش‌ها غیرحضوری است و از بستر سامانه شاد و یا دیگر سامانه‌های فضای مجازی برگزاری می‌شود.

به گزارش ایلنا، با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان، تمامی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و مدارس دولتی و غیردولتی استان کردستان، روز شنبه 15 آذر ماه با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل است و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

