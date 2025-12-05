به گزارش ایلنا، با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان، تمامی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و مدارس دولتی و غیردولتی استان کردستان، روز شنبه 15 آذر ماه با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل است و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

