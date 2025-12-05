استاندار فارس تاکید کرد؛
اجرای دستورالعمل ضدقاچاق سوخت با جدیت دنبال شود
استاندار فارس بر نظارت جدی بر تامین بهنگام سوخت مورد نیاز مصارف صنعتی، کشاورزی و عمومی در فصل زمستان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جلسه مدیریت مصرف سوخت استان که با حضور معاونان و مدیران ذیربط استانداری، سرپرست و مدیران شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس برگزار شد، با بیان اینکه استان از نظر ذخیره سوخت در شرایط مطلوبی قرار دارد، گفت: تامین سوخت برای گلخانهها و صنایع کوچک بر اساس قانون باید به نحو مطلوبی انجام و از سویی دستورالعمل ۲۴ مادهای دولت برای جلوگیری از قاچاق سوخت با جدیت و حساسیت بیشتری اجرا شود.
وی افزود: شرایط اداری برای دریافت مجوز گلخانهها توسط سازمان جهاد کشاورزی استان زیر نظر معاونت هماهنگی امور اقتصادی بررسی و تسهیل شود تا برای دریافت سوخت دچار مشکل نشوند.
استاندار فارس احصاء صنایع و واحدهایی را که به انحاء گوناگون نیازمند سوخت هستند و تدابیر لازم برای تامین سوخت آنها مورد تأکید جدی قرار داد.
امیری همچنین همه دستگاههای ذیربط را مکلف کرد با شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان در راستای ارائه خدمات بهتر بویژه در فصل زمستان و اجرای طرحهای این شرکت همکاری و مساعدت داشته باشند.
وی بر رصد دقیق و دائم بازار به منظور کنترل قیمتها نیز تأکید و تصریح کرد: اصلاح قیمت سوخت که قرار است به منظور بهبود شرایط دهکهای پایین جامعه اجرا شود، نباید تغییر و شوک غیرقابل توجیهی در روند قیمتهای بازار به ویژه کالاهای اساسی ایجاد کند.
با توجه به اینکه قیمت بنزین سهمیههای یکهزار و ۵۰۰ و سههزارتومانی تغییر نکرده و قیمت سوم با نرخ ۵هزار تومان برای شرایط خاص در دستور کار دولت قرار گرفته است، ابوالحسن دبیری سرپرست و معاونین شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس گزارشی از آمادگیهای لازم برای عرضه سوخت پنج هزار تومانی ارائه کرد.