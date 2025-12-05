اجرای دستورالعمل ضدقاچاق سوخت با جدیت دنبال شود

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جلسه مدیریت مصرف سوخت استان که با حضور معاونان و مدیران ذیربط استانداری، سرپرست و مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس برگزار شد، با بیان اینکه استان از نظر ذخیره سوخت در شرایط مطلوبی قرار دارد، گفت: تامین سوخت برای گلخانه‌ها و صنایع کوچک بر اساس قانون باید به نحو مطلوبی انجام و از سویی دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای دولت برای جلوگیری از قاچاق سوخت با جدیت و حساسیت بیشتری اجرا شود.

وی افزود: شرایط اداری برای دریافت مجوز گلخانه‌ها توسط سازمان جهاد کشاورزی استان زیر نظر معاونت هماهنگی امور اقتصادی بررسی و تسهیل شود تا برای دریافت سوخت دچار مشکل نشوند.

استاندار فارس احصاء صنایع و واحدهایی را که به انحاء گوناگون نیازمند سوخت هستند و تدابیر لازم برای تامین سوخت آنها مورد تأکید جدی قرار داد.

امیری همچنین همه دستگاه‎های ذیربط را مکلف کرد با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان در راستای ارائه خدمات بهتر بویژه در فصل زمستان و اجرای طرح‌های این شرکت همکاری و مساعدت داشته باشند.

وی بر رصد دقیق و دائم بازار به منظور کنترل قیمت‌ها نیز تأکید و تصریح کرد: اصلاح قیمت سوخت که قرار است به منظور بهبود شرایط دهک‌های پایین جامعه اجرا شود، نباید تغییر و شوک غیرقابل توجیهی در روند قیمت‌های بازار به ویژه کالاهای اساسی ایجاد کند.

با توجه به اینکه قیمت بنزین سهمیه‌های یکهزار و ۵۰۰ و سه‌هزارتومانی تغییر نکرده و قیمت سوم با نرخ ۵هزار تومان برای شرایط خاص در دستور کار دولت قرار گرفته است، ابوالحسن دبیری سرپرست و معاونین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس گزارشی از آمادگی‌های لازم برای عرضه سوخت پنج هزار تومانی ارائه کرد.