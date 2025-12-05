دومین بنای بزرگ آجری تاریخ فارس در دست مرمت

به گزارش ایلنا، علیرضا پرویزی گفت: مرحله اول مرمت این اثرتاریخی با اعتبار ۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسؤلیت های اجتماعی وزارت نفت ،باهدف عملیات نجات بخشی ومرمت اضطراری توسط پیمانکار واجد شرایط وبا نظارت اداره کل میراث‌فرهنگی فارس آغاز شده است.

رییس میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی شهرستان داراب با اشاره به اهمیت مرمت دومین بنای آجری تاریخ فارس خاطرنشان کرد : اثر تاریخی تثبیت غله روایتگر معماری فاخر ایرانی و بخش مهمی از هویت تاریخی مردم سخت کوش شهرستان داراب است.

پرویزی با اشاره به رویکرد مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس مبنی بر ضرورت عزم جدی در مرمت آثار و ابنیه تاریخی استان، افزود: یقین داریم که تعدد آثار تاریخی وجاذبه های گردشگری همراه با شاخصه میهمان نوازی مردم داراب می تواند این شهرستان را در اولویت گردشگران به عنوان مقصد ارزنده گردشگری قرار دهد .

وی ضمن تایید اینکه اثر تاریخی تثبیت غله شهرستان داراب بعداز ارگ کریم خان زند در شیراز بزرگترین بنای آجری تاریخی در استان فارس است ، قدمت این بنای فاخر را مربوط به دوره قاجار عنوان نموده و خاطرنشان کرد : بنای تثبیت غله شهرستان داراب در پنجم آذرماه ۱۳۸۰ با شماره ۴۵۰۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

رییس میراث فرهنگی داراب با قدردانی از مساعدت و پیگیری دکتر عسکری نماینده مردم و همراهی کاظمی فرمانداری ویژه شهرستان داراب اظهارداشت: عملیات اجرایی مرمت این اثر تاریخی هم اکنون آغاز شده است.

