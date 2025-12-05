تعطیلی مدارس البرز در روز شنبه؛ مادران دور کار و اجرای طرح زوج وفرد

به گزارش ایلنا، "علی صفری " عصر جمعه در حاشیه نشست اضطراری کارگروه محیط زیست و آلودگی هوای البرز افزود: بر این اساس تمام معادن و کارخانه‌ای آسفالت استان تا اطلاع بعدی تعطیل هستند و سایر منابع آلاینده نیز طبق نظر اداره‌کل حفاظت محیط‌ زیست در صورت نیاز مشمول محدودیت خواهند شد.

وی گفت: این مصوبه در تمام شهرستان‌های استان به‌جز طالقان و بخش آسارا اجرا می‌شود و برای ادارات تاکنونی تصمیمی اتخاذ نشده است.

معاون استاندار البرز اظهار کرد: مادران کارمند نیز فردا شنبه دور خواهند بود.

صفری با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست و امثال آن تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی، انتظار می‌رود بخشی از آلاینده‌ها در استان روبه افزایش باشد. همچنین احتمال ورود آلاینده‌ها از منابع خارج از استان همچنان وجود دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: با وجود این شرایط مدارس تا مقاطع دوم متوسطه برای روز شنبه پانزدهم آذر غیرحضوری خواهند شد. در این میان مراکز آموزش عالی و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدماتی تعطیل نخواهند بود.

وی از اعمال طرح‌ زوج و فرد از درب منزل خبر داد و افزود: با این حال از شهروندان می‌خواهیم توصیه‌های بهداشتی مرتبط با آلودگی هوا را رعایت کنند.

رییس کارگروه اضطرار آلودگی هوا درباره جزئیات مصوبات جلسه امروز گفت: جلوگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی که پلیس راهنمایی و رانندگی استان موظف است از تردد تمام خودروهای شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی معتبر جلوگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

وی اظهار کرد: همچنین توقف فعالیت‌های عمرانی آلاینده در دستور کار قرار دارد از این رو از تمامی فعالیت‌هایی که سبب تشدید آلودگی هوا می‌شوند، از جمله ساخت‌وسازهای شهری و پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها، تا بهبود شرایط جلوگیری خواهد شد.

صفری از استقرار پایگاه‌های سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه‌ علوم پزشکی و جمعیت هلال‌احمر استان مکلف شد پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال‌احمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.

وی استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.

معاون استاندار البرز ضمن تأکید بر اینکه مرخصی ویژه برای مبتلایان به بیماری‌های قلبی و تنفسی از سوی مدیران ارشد آن واحد انجام خواهد شد، گفت: با درخواست مرخصی کارکنان دارای مشکلات قلبی و تنفسی، با تشخیص و تأیید واحد مربوطه موافقت خواهد شد.

پدیده وارونگی دما عامل اصلی تشدید آلودگی هوای البرز / تصمیمات تعطیلی مدارس بر پایه پیش‌بینی‌های دقیق هواشناسی انجام می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تشریح روند تصمیم‌گیری درباره تعطیلی‌ها، توضیح داد که آلودگی هوای شهر نتیجه ترکیب منابع آلاینده ثابت و متحرک است و پدیده اقلیمی وارونگی دما در فصول سرد، سبب تشدید این وضعیت می‌شود.

وی تأکید کرد سلامت مردم در اولویت تصمیمات استانداری قرار دارد.

منابع آلودگی هوا

صفری با اشاره به منابع آلاینده گفت: بخشی از آلایندگی‌ها ناشی از صنایع و منابع ثابت بوده و بخشی دیگر از منابع متحرک مانند خودروها و موتورسیکلت‌هاست. آلاینده‌های اصلی شامل مشتقات نیتروژن (NO₃)، ترکیبات گوگرد و ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵میکرون هستند که در تمام فصول سال در هوا وجود دارند.

وی با تشریح پدیده وارونگی دما افزود: در شرایط عادی هر چه از سطح زمین بالاتر می‌رویم، هوا سردتر می‌شود، اما در زمان وارونگی دما این روند معکوس شده و هوای گرم‌تر در بالا و هوای سرد در پایین قرار می‌گیرد، لذا حرکت عمودی هوا مختل می‌شود و آلاینده‌ها در لایه‌ای که انسان‌ها تنفس می‌کنند، تجمع می‌یابند. این پدیده به‌صورت طبیعی در فصل زمستان بیشتر مشاهده می‌شود و نمونه آن در جهان، حادثه معروف آلودگی هوای لندن در سال ۱۹۴۸ است که موجب مرگ بیش از هزار و۵۰۰ نفر شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به نقش پیش‌بینی‌های هواشناسی در تصمیمات مربوط به تعطیلی‌ها گفت: ما باید سه عامل را در پیش‌بینی بررسی کنیم؛ وجود یا نبود وارونگی، سرعت وزش باد، و تابش خورشید. این عوامل تعیین می‌کنند که آیا آلاینده‌ها از محدوده تنفس ما خارج می‌شوند یا خیر. برای مثال، در روز دوشنبه هفته جاری شاخص آلودگی‌ هوا ۱۶۰ بود و بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی انتظار می‌رفت روز بعد باد پنج کیلومتر در ساعت و رگبارهای پراکنده داشته باشیم، بنابراین روز سه‌شنبه را تعطیل نکردیم و شاخص آلودگی به درستی کاهش یافت. البته به دلیل افزایش تردد خودروها ظهر سه‌شنبه بار دیگر شاخص بالا رفت، اما تصمیمات کمیته اضطرار بر اساس داده‌های معتبر هواشناسی و به‌صورت جمعی انجام می‌شود.

وی در ادامه به چگونگی اخذ تصمیمات اشاره کرد و گفت: در مورد تعطیلی روز چهارشنبه، پیش‌بینی‌ها وزش باد از شمال غرب با سرعت ۱۸ کیلومتر در ساعت را نشان می‌داد، اما نگرانی از ورود آلاینده‌ها از خارج استان وجود داشت. برخی منابع مانند نیروگاه شهید رجایی ممکن بود مازوت مصرف کنند و تأثیرگذار باشند. ساعت دو تا چهار صبح شاخص کاهش نیافت، بلکه بالاتر رفت، در نتیجه با هماهنگی همکاران تصمیم به تعطیلی گرفتیم و با عذرخواهی از مردم اعلام کردیم که سلامت آن‌ها برای ما مهم‌تر از هر چیز است.

صفری همچنین تأکید کرد تصمیمات استانداری حاصل نظر فردی نیست و در قالب کارگروه تخصصی با حضور مسئولان محیط‌زیست، هواشناسی و آموزش و پرورش اتخاذ می‌شود. وی افزود تعطیلی مدارس و ادارات آسیب‌های خود را دارد؛ میانگین نمرات دانش‌آموزان استان البرز در سال گذشته حدود ۱۱ بود و بسترهای آموزش مجازی هنوز از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند. به همین دلیل تصمیم‌گیری برای تعطیلی‌ها کاری دشوار و نیازمند بررسی همه‌جانبه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: هدف ما حفظ سلامت مردم در کنار تداوم وظایف روزمره جامعه است و امیدواریم با ارتقای سامانه‌های پیش‌بینی و کاهش منابع آلاینده، بتوانیم به تصمیمات دقیق‌تر و مؤثرتر برسیم.

انتهای پیام/