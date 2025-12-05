خبرگزاری کار ایران
مدارس گلستان در روزهای شنبه و یکشنبه غیر حضوری شد

همه مدارس گلستان در همه مقاطع در روزهای شنبه و یکشنبه غیر حضوری شد.

به گزارش ایلنای گلستان، با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر روند رو به رشد موارد ابتلا به آنفلوآنزا در استان در چند روز اخیر، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، با هدف گسست در زنجیره انتقال این بیماری، همه مدارس در همه مقاطع در ۱۴ شهرستان گلستان، روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذر مجازی و غیرحضوری خواهد بود. 

با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا، رعایت نکات بهداشتی، تهویه مناسب محیط و رسیدگی به علائم اولیه بیماری ضروری است. همچنین جزییات فعالیت مجازی مدارس توسط آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد. 

گفتنی است مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و دبستانی نیز در صورت لزوم با موافقت مدیر مربوطه، می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

