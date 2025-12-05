رییس پلیس فتا استان:
شهروندان توصیههای پلیس فتا گلستان را جدی بگیرند
رییس پلیس فتا استان گلستان گفت: شهروندان توصیههای پلیس فتا گلستان را جدی بگیرند وحتی اگر از بستگان و دوستان نزدیک خود هم از طریق فضای مجازی درخواست واریز وجه فوری شد، اعتنا نکنید و برای اطمینان، حتما تماس تلفنی بگیرید.
به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ امیر قزل سفلی ضمن اشاره به شگرد سودجویان برای دسترسی غیر مجاز به حسابهای کاربری و اپلیکیشنهای بانکی، از طریق ارسال لینک آلوده، از کاربران خواست توصیههای پلیس فتا را جدی بگیرند.
وی ادامه داد: در خصوص پیامکها و لینکهای جعلی در صورت دریافت پیامک خدمات دولتی از شمارههای شخصی به هیچ عنوان روی لینک داخل پیامک کلیک نکنید و پیامک را حذف کنید.
وی افزود: اما اگر سهوا لینک جعلی را باز کردید، جهت جلوگیری از ارسال پیامک به مخاطبان و یا کلاهبرداری از شما سریعا اقدامات زیر را انجام دهید. گوشی موبایل خود را در حالت پرواز قرار دهید.
وی گفت: در قسمت تنظیمات گوشی بخش برنامهها به دنبال برنامهای بگردید که خودتان آن را نصب نکردهاید و یا مشکوک است. بعد از یافتن، برنامه مورد نظر را حذف کنید.
وی بیان کرد: با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا تماس گرفته و مشاوره دریافت کنید. حتی اگر از بستگان و دوستان نزدیک خود هم از طریق فضای مجازی درخواست واریز وجه فوری شد، اعتنا نکنید و برای اطمینان، حتما تماس تلفنی بگیرید.