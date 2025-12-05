خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس پلیس فتا استان:

شهروندان توصیه‌های پلیس فتا گلستان را جدی بگیرند

شهروندان توصیه‌های پلیس فتا گلستان را جدی بگیرند
کد خبر : 1723227
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس فتا استان گلستان گفت: شهروندان توصیه‌های پلیس فتا گلستان را جدی بگیرند وحتی اگر از بستگان و دوستان نزدیک خود هم از طریق فضای مجازی درخواست واریز وجه فوری شد، اعتنا نکنید و برای اطمینان، حتما تماس تلفنی بگیرید.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ امیر قزل سفلی ضمن اشاره به شگرد سودجویان برای دسترسی غیر مجاز به حسابهای کاربری و اپلیکیشن‌های بانکی، از طریق ارسال لینک آلوده، از کاربران خواست توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند. 

وی ادامه داد:  در خصوص پیامک‌ها و  لینک‌های جعلی در صورت دریافت پیامک خدمات دولتی از شماره‌های شخصی به هیچ عنوان روی لینک داخل پیامک کلیک نکنید و پیامک را حذف کنید. 

وی افزود: اما اگر سهوا لینک جعلی را باز کردید، جهت  جلوگیری از ارسال پیامک به مخاطبان و یا کلاهبرداری از شما سریعا اقدامات زیر را انجام دهید. گوشی موبایل خود را در حالت پرواز قرار دهید. 

وی گفت: در قسمت تنظیمات گوشی بخش برنامه‌ها به دنبال برنامه‌ای بگردید که خودتان آن را نصب نکرده‌اید و یا مشکوک است. بعد از یافتن، برنامه مورد نظر را حذف کنید. 

وی بیان کرد: با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا تماس گرفته و مشاوره دریافت کنید. حتی اگر از بستگان و دوستان نزدیک خود هم از طریق فضای مجازی درخواست واریز وجه فوری شد، اعتنا نکنید و برای اطمینان، حتما تماس تلفنی بگیرید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی