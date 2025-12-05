خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قتل مرد 48 ساله در مه‌ولات / متهم به قتل دستگیر شد

قتل مرد 48 ساله در مه‌ولات / متهم به قتل دستگیر شد
کد خبر : 1723226
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مه‌ولات از وقوع یک فقره قتل در این شهرستان خبر داد و گفت: جسد یک مقتول که بر اثر درگیری به قتل رسیده بود، از چاهی در منطقه شادمهر کشف شد. در پی گزارش مفقود شدن مرد 48 ساله‌ای که برای چرای گوسفندان از خانه خارج شده بود، دستورات لازم برای پیگیری فوری صادر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد جعفری در این رابطه از دستگیری قاتل این یک شهروند خبر داد و افزود: مأموران پاسگاه انتظامی شهید شوقی شهرستان مه‌ولات با پشتیبانی کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان و تیم جرایم جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: با دستورات تخصصی بازپرس ویژه قتل شهرستان مه‌ولات، اقدمات اطلاعاتی کارشناسان پلیس اطلاعات خراسان رضوی آغاز شد. در این عملیات گله احشام متعلق به فرد مفقود در محدوده شهر شادمهر کشف شد. همچنین در ادامه این عملیات، یک متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مه‌ولات اظهار داشت: متهم در تحقیقات اولیه به وقوع مشاجره و درگیری منجر به قتل مرد 48 ساله اعتراف کرد، جسد متوفی با حضور بازپرس ویژه قتل از چاه خارج و بازسازی صحنه قتل انجام شد. تحقیقات برای روشن‌سازی زوایای پنهان این پرونده با هدایت تخصصی مرجع قضایی ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی