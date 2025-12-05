قتل مرد 48 ساله در مهولات / متهم به قتل دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان مهولات از وقوع یک فقره قتل در این شهرستان خبر داد و گفت: جسد یک مقتول که بر اثر درگیری به قتل رسیده بود، از چاهی در منطقه شادمهر کشف شد. در پی گزارش مفقود شدن مرد 48 سالهای که برای چرای گوسفندان از خانه خارج شده بود، دستورات لازم برای پیگیری فوری صادر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد جعفری در این رابطه از دستگیری قاتل این یک شهروند خبر داد و افزود: مأموران پاسگاه انتظامی شهید شوقی شهرستان مهولات با پشتیبانی کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان و تیم جرایم جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: با دستورات تخصصی بازپرس ویژه قتل شهرستان مهولات، اقدمات اطلاعاتی کارشناسان پلیس اطلاعات خراسان رضوی آغاز شد. در این عملیات گله احشام متعلق به فرد مفقود در محدوده شهر شادمهر کشف شد. همچنین در ادامه این عملیات، یک متهم دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مهولات اظهار داشت: متهم در تحقیقات اولیه به وقوع مشاجره و درگیری منجر به قتل مرد 48 ساله اعتراف کرد، جسد متوفی با حضور بازپرس ویژه قتل از چاه خارج و بازسازی صحنه قتل انجام شد. تحقیقات برای روشنسازی زوایای پنهان این پرونده با هدایت تخصصی مرجع قضایی ادامه دارد.