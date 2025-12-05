خبرگزاری کار ایران
مدارس و دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری به‌دلیل شیوع آنفلوآنزا غیر حضوری شد

با توجه به شیوع آنفلوآنزا در استان کلیه مدارس و دانشگاه های استان مورخ ۱۴۰۴٫۰۹٫۱۵ غیر حضوری شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری چهارمحال و بختیاری، با استناد به گزارش مورخ ‌۱۴۰۴/۰۹/۱۴‌ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و تأکید بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، و نیز بر اساس مصوبه کارگروه «شرایط اضطرار»، کلیه فعالیت‌های آموزشی در همه دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان در روز شنبه مورخ ‌۱۴۰۴/۰۹/۱۵‌ به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

 بر اساس مصوبه این کارگروه، مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس استثنائی نیز در روز یادشده تعطیل هستند.

در این راستا از عموم شهروندان تقاضا می‌شود با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، پرهیز از حضور غیرضروری در مراکز پرتجمع، کاهش ترددهای درون‌شهری و رعایت کامل شیوه‌نامه‌های ابلاغی از سوی مرکز بهداشت—از جمله شست‌وشوی مکرر دست‌ها و استفاده از ماسک برای افراد دارای علائم بیماری—برای پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزا همکاری لازم را داشته باشند.

