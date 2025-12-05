به گزارش ایلنا، محمد شکاری، گفت: در ساعت ۲۳:۴۵ پنجشنبه ۱۳ آذرماه، گزارشی از اورژانس مبنی‌بر سقوط مردی در آب‌انبار باغ موسی واقع در آخر خیابان آبیاری، به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

شکاری گفت: این حادثه یک مصدوم مرد ۲۰ ساله به همراه داشت، که نجاتگران پس از انجام اقدامات کمک‌های‌ اولیه، مصدوم را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس تحویل و به بیمارستان انتقال داده شد.

