خبرگزاری کار ایران
رئیس جمعیت هلال‌احمر گراش خبرداد؛

امدادرسانی نجاتگران به فردی سقوط کرده در آب‌انبار باغ موسی

رئیس جمعیت هلال‌احمر گراش از تلاش نجاتگران این جمعیت برای امدادرسانی به یک مرد سقوط کرده در آب‌انبار باغ موسی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد شکاری، گفت: در ساعت ۲۳:۴۵ پنجشنبه ۱۳ آذرماه، گزارشی از اورژانس مبنی‌بر سقوط مردی در آب‌انبار باغ موسی واقع در آخر خیابان آبیاری، به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

شکاری گفت: این حادثه یک مصدوم مرد ۲۰ ساله به همراه داشت، که نجاتگران پس از انجام اقدامات کمک‌های‌ اولیه، مصدوم را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس تحویل و به بیمارستان انتقال داده شد.

 

