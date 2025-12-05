خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری ۳ محکوم متواری در شهرستان کارون

دستگیری ۳ محکوم متواری در شهرستان کارون
کد خبر : 1723152
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کارون از شناسایی و دستگیری سه نفر از محکومان تحت تعقیب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سید قاسم موسوی  با بیان اینکه اجرای طرح‌های انتظامی با هدف افزایش احساس امنیت و کاهش جرایم انجام می‌شود، گفت:  مجموعه انتظامی کارون با بهره‌گیری از واحد‌های تخصصی و برخورد قاطع با مجرمان، به‌صورت شبانه‌روزی در مسیر تأمین نظم و امنیت جامعه تلاش می‌کند.

وی افزود: در راستای شناسایی و دستگیری محکومان تحت تعقیب، طرحی عملیاتی به‌صورت متمرکز در سطح شهرستان اجرا شد که نتیجه آن دستگیری سه محکوم متواری در عملیات‌های جداگانه بود. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کارون  با تأکید بر جدیت پلیس در اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه گفت: اجرای طرح‌های مشابه با هدف ارتقای امنیت عمومی همچنان با قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی