وضعیت نارنجی آلودگی هوا در ۴ شهر خوزستان
امروز شاخص کیفی هوا در چهار شهر خوزستان در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۲ ظهر امروز جمعه (۱۴ آذر) شاخص کیفی هوا در شهرهای ماهشهر ۱۴۸، خرمشهر ۱۳۰، آبادان ۱۱۴ و شوشتر ۱۰۷ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. براساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.