فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان اصفهان تا ۱۷ آذر غیرحضوری شد

فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان اصفهان تا ۱۷ آذر غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از غیرحضوری شدن تمامی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های سراسر استان به منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا تا دوشنبه ۱۷ آذر خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان،  منصور شیشه فروش روز جمعه اظهار داشت: با توجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا و نیز تداوم شرایط پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار با حضور اعضا برگزار شد.

وی افزود: به منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا علاوه بر غیرحضوری شدن مراکز آموزشی، مراکز ورزشی و برگزاری مسابقات در این مدت تعطیل خواهد بود.

مدیرکل بحران اصفهان گفت: مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی نیز در روزهای فوق در مناطق یاد شده تعطیل است و مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردار می توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: طرح زوج و فرد تردد خودروها طبق روال قبل از ساعت ۹ تا ۱۳ و همچنین ۱۶ تا ۲۱ در شهر اصفهان اجرایی می شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند نمود.

شیشه فروش افزود: در جلسه مقرر شد که واحدهای کارگاهی، معدنی و تولید آجر آلاینده با نظارت اداره محیط زیست و اداره صنایع در ایام اضطرار با اعمال محدودیت فعالیت به منظور کاهش انتشار آلاینده ها اقدام کنند.

وی افزود: با انجام پایش های زیست محیطی تعداد ۲۷۵ واحد آلاینده اخطار دریافت و با ۸۰ واحد آلاینده متخلف مطابق با قانون توسط اداره محیط زیست برخورد شده است.

مدیرکل بحران اصفهان از عموم جامعه درخواست کرد با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، کاهش حضور در مراکز تجمع و حلقه‌های ترافیکی، شست و شوی دست، استفاده از ماسک توسط بیماران و رعایت اصول خود حفاظتی مطابق با شیوه‌نامه‌های بهداشت فردی ابلاغی توسط مرکز بهداشت با هدف پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا همکاری کنند.

